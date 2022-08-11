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Макдоналдс возобновит работу в Украине: в Одессе тоже?

Макдоналдс возобновит работу в Украине: в Одессе тоже?

Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс снова откроет свои заведения в Украине после остановки их работы в связи с российским вторжением. Но одесситам открытия популярного общепита ждать пока не стоит – наш город относится к зоне боевых действий.

О возобновлении работы Макдоналдс на территории Украины  сказано в обращении старшего вице-президент а бизнес подразделения международных рынков Пола Помроя. Оно опубликовано на официальной украинской странице Макдоналдс в facebook.

В обращении говорится, что после длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу.

Впрочем, откроются рестораны не сразу. В течение нескольких следующих месяцев они будут заниматься восстановлением цепей поставок продуктов, подготовкой помещений к обслуживанию клиентов, возвращением команды и в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов.

Макдоналдс возобновит работу

Ранее сообщалось, что в Одессе изменят схему организации дорожного движения возле ресторана быстрого питания “Макдональдс” (McDonald’s) на 5-й станции Фонтанской дороги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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