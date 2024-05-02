Результаты онлайн-анкетирования жителей Балтской громады

В громаде к опросу присоединились 117 человек. Из них — 80,3% те, которые живут в городе, 17,9% — сельские жители и почти два процента — из поселка.

Результаты опроса указывают на то, что встречая человека с инвалидностью наши граждане испытывают в основном сочувствие и уважение — 75% и 41,4% соответственно.

Тот факт, что в последнее время в Балтской громаде количество людей с инвалидностью увеличилось, отметили 82 человека. Не заметили этого 19 человек и 13 — не обратили внимания.

Людей с инвалидностью часто встречает почти половина опрошенных, ежедневно — 20% и очень редко — более 30%.

Почти 90 человек ответили, что в их личном окружении есть лица с инвалидностью.

Свой населенный пункт большинство респондентов — 39,5% — считают в основном доступным для людей с инвалидностью. Не совсем доступным — 36,8%, а 10,5% — доступным. «Вообще не является доступным» — ответили 4 человека и 11 человек показали, что не является доступным, но есть несколько оборудованных мест.

В чем больше всего нуждаются лица с инвалидностью?

В опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа. По одному человеку среди потребностей людей с инвалидностью назвали доступность развлечений, достойное отношение со стороны местной власти и все вышеупомянутое.

Приходилось ли вам помогать человеку с инвалидностью?

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»