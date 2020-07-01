Врачам вторичного звена с 1 сентября повысят зарплату: это правда?

У президента обсуждали возможность повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена — в больницах и стационарах.

Поднять доходы медиков хотят с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года. Сейчас их зарплата одна из самых низких в отрасли, что недопустимо в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд. грн. ежемесячно. Это позволит увеличить оклады врачам — до 70% от тарифной ставки, медсестрам и санитарам — на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

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