За неуплату коммуналки за границу не пустят: это правда?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3613, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.

Взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника — до 50% его доходов.

Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев – запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года — 20% от суммы долга; больше 2 лет — 30%; больше 3 лет — 50%.

Фото: Tripway.com

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