Сможем выбирать поставщиков газа: это правда?

Без счетчика: за газ заставят платить больше? Газовый пинг-понг Наверняка многие помнят ситуацию, когда нормы потребления газа для потребителей без приборов учета то значительно уменьшали, то так же значительно увеличивали. Так, с октября 2014 года по март 2019-го нормы менялись пять раз. Это было связано с тем, что все постановления об уменьшении норм потребления были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В ПОДРОБНЕЕ

Одесситы за газ в мае заплатят меньше, чем в апреле: это правда? В мае оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась. При этом с начала года цена газа для населения упала на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 62%. Сколько будут платить за голубое топливо жители Одессы в мае рассказали в компании “Одессагаз – Поставка”. ПОДРОБНЕЕ

Установка индивидуального газового счетчика в Одессе: какие сроки и за чей счет? Потребителям голубого топлива предоставили возможность бесплатной установки индивидуального прибора учета. Воспользоваться предложением правительства могут абоненты, которые используют газ только для приготовления пищи. Порядок установки прибора учета регулируется документом “О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении коммерческого учета природного газа” № 2260-VIII от 21 декабря 2017 года (действует с 19.01.2018 года). ПОДРОБНЕЕ

Кому из одесситов отключат газ 29 апреля? На 29 апреля в центре Одессы, на спуске Маринеско, 29, запланирован ремонт на газопроводе. В связи с этим по некоторым адресам отключат газоснабжение. ПОДРОБНЕЕ