Новости Одессы и Одесской области

Сможем выбирать поставщиков газа: это правда?

Сможем выбирать поставщиков газа: это правда?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о свободной смене бытовыми потребителями поставщиков газа.

Для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. А участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены не требуется.

Напомним, мы писали о том, кто отвечает за газовое оборудование и заставят ли за газ платить больше. Также мы узнавали, что делать, если украли газовый счетчик.

Фото: 12.ua

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