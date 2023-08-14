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Воспоминания, которые невозможно забыть: в гостях у бабушки в деревне

Воспоминания, которые невозможно забыть: в гостях у бабушки в деревне

У каждого взрослого есть в записной книжке памяти история про то, как он гостил у бабушки в селе. И эти воспоминания забыть невозможно. Вкусные бабушкины оладьи, беззаботность и вседозволенность… И, как следствие, самые увлекательные и веселые приключения.

Сегодня, в силу суровых военных обстоятельств,  бабушек и дедушек радуют более длительным пребыванием в селе любимые внуки.

В малине

Героями захватывающего приключения, запечатленного на фото, являются как раз такие городские жители – двоюродные сестра и брат Оливия Чепразова и Константин Брадарский – в гостях у бабушки Нины Чепразовой в селе Городнее Болградского района.

Дети, особенно малыши младшего дошкольного возраста, те, кого еще не поглотил интернет, в восторге от происходящего вокруг.

Мороженое в песочнице

Томное поедание мороженого на песочнице не могло длиться вечно: ведь бабушка затеяла очередную порцию мучных вкусняшек. Без их помощи ей точно не обойтись! А заодно можно вдоволь наиграться и изваляться в муке. 

В муке

После бодрящих водных процедур в поле зрения попал старый, громко урчащий трактор – предел мечтаний. Уверена, мало кому выпадала возможность порулить! А вот у Кости с Оливией в альбоме воспоминаний такая страничка уже имеется. И, судя по взволнованным лицам, она в их памяти сохранится надолго.

Бодрящие водные процедуры

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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