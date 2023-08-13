Зачем энергетики «вьют» гнезда на севере Одесщины

Международный проект ООН «Лелеченьки» направлен на защиту и сохранение популяции белого аиста. Под его эгидой энергетики укрепляют гнезда аистов на электросопротивлениях специальными металлическими конструкциями. За 10 лет таким образом укреплено 507 гнезд и защищено не менее 10 тысяч птиц.

Несмотря на войну, черногузы возвращаются в Украину — как символ новой жизни, как надежда всех украинцев на победу над рашистами, восстановление мира и стабильности. Традиционно птицы гнездятся на электрических опорах.

Чтобы уберечь аистовые семьи от опасности поражения током, а линии электропередач от аварий, энергетики устанавливают на высоких столбах специальные защитные металлические платформы. В последние несколько лет аисты обжили уже более 80 процентов таких «безопасных гнезд».

На севере Одесщины аварийно-ремонтные бригады Любашевского отделения ДТЭК «Одесские электросети» неустанно заботятся о безопасности птиц. По словам главного инженера Сергея Подгорного, в прошлом году было изготовлено и установлено на электроопорах 8 платформ в пределах сел Троицкое и Покровка Любашевской громады. Осенью, когда птицы улетят в теплые края, еще пятью металлическими конструкциями оснастят гнездовья в Ясенивском и Познанском старостатах Зеленогорской громады.

Сергей Подгорный также рассказал, что энергетики провели инвентаризацию гнезд черногузов, расположенных на электроопорах, и насчитали их более тридцати.

Больше всего аистов гнездится в селах, расположенных по обе стороны реки Кодымы — от Янишевки до Познанки. Облюбовали журавли и села Комаровка, Троицкое, Вишневое. Любашевские энергетики активно реализуют природоохранную программу «Лелеченьки», чтобы не допустить случаев смерти или увечья птиц, замыкания в сети, обрывов линий электропередач и сбоев в электроснабжении. Ведь молодые птицы, вылетая из гнезд, часто травмируются от столкновения с электролиниями.

Только в 2021 году ДТЭК «Одесские электросети» установила в области 779 птицезащитных устройств на воздушных линиях и 50 искусственных гнездований для хищных птиц — сов-сплюшек и сокола-чеглока. В компании утверждают, что они отслеживают состояние гнезд на защитных конструкциях, чтобы возвращающимся аистам было где поселиться и вывести птенцов.

Также «Одесские электросети» присоединились к международному проекту польского общества орнитологов по изучению и защите белого аиста. Энергетики помогают ученым-орнитологам окольцевать аистов, которые вьют гнезда на электроопорах. Кольцевание позволяет отслеживать пути миграции, влияние на популяцию внешних факторов в разных странах мира, количество возвращаемых птиц в страну.

Бузька, бузька, принеси Маруську!

На территории Любашевщины, богатой реками и прудами, гнездятся сотни аистских семей. Рано утром аисты спешат на берега Кодымы и Тилигула за добычей для своих птенцов. Больше всего аистов живут в селе Вишневом, недалеко от Любашевки. Только на одной улице можно насчитать добрый десяток их гнезд. Видимо, поэтому здесь рождается так много детишек.

В результате недавнего ненастья в селе Янишевка с электроопоры на землю упало гнездо черногузов весом почти пол тонны. Трем еще не ставшим на крыло птенцам удалось спланировать на огород местных жителей Вадима и Елены Дидухов. К счастью, птицы не пострадали. Маленькими аистами сразу стали заботиться их дети. Птенцы даже позволяли малышам прикасаться к ним. Встревоженная аистка зорко наблюдала за своими чадами из трубы дома, а когда поняла, что ее деткам ничего не угрожает, полетела в долину реки Кодымы ловить им пищу.

Узнав о происшествии, на спасение птиц примчались из Любашевки электрики.

Быстро починили поврежденную линию электропередач, установили на верхушке столба металлическую конструкцию, а уже затем восстановили гнездо. Когда новое птичье жилище было готово, мужчины принялись ловить маленьких бездомных. Птенцов поместили в их дом, а аист сразу облетел новое жилище. Видимо, «принимала» кропотливую работу энергетиков.

— Семья белых аистов поселилась возле нашего дома более десяти лет назад. Каждый год гнездо увеличивалось, потому что птицы выводили от трех и более птенцов, — рассказала хозяйка Елена Дидух. — Интересно наблюдать за жизнью аистов. Наше место их привлекает широкими просторами, чистой рекой и заболоченными местами, где много лягушек, которыми птицы с удовольствием лакомятся.

Охотно лакомятся аисты и червями из сельских огородов. Когда люди работают на своих наделах, рядом бродит пернатый «агроном». Птицы свободно ходят и на пастбищах, у коров и коз.

Гнезда аистов – шедевр архитектуры. Одно весит от 300 килограммов. Чем больше гнездо, тем оно старее. Кстати, интересно, что в гнезде живут аисты, а под ними, как в кладовке, — воробьи.

Примечательно, что когда неподалеку от дома Дидухов поселились аисты, их семья пополнилась долгожданной дочкой Машей, появлению которой были очень рады ее старшие братья.

Дети, которые хотели иметь сестричку, восклицали под гнездом: «Бузька, бузька, принеси Маруську!» Ведь среди древних верований берет начало и общеизвестное поверье, что белый аист приносит детей.

Народные поверья

По народным преданиям, если прилетели аисты и свили гнездо на крыше дома, его жители обеспечены благополучием и достатком навсегда. А когда молодая девушка ранней весной впервые встретит пару аистов, то в этом году выйдет замуж, если же одинокого — еще будет удивлять. Если девушке часто снятся аисты – надо ждать старост в дом, замужней женщине – забеременеет.

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