Лабушное: история села на Одесщине с целебными источниками

Село Лабушное, что на Кодымщине, зародилось на территории Дикого поля. На склонах балу Лабушное звезды посреди яблоневых садов, привлекая внимание путешественников источниками, самобытной культурой, обычаями и талантливыми людьми.

Старожилы говорят, что село возникло около полу тысячи лет назад. О его давности свидетельствуют кости мамонтов и остатки Трипольской культуры.

Кто «наложил лабу» на торговцев

Из-за своих плодородных яблоневых садов село когда-то называлось Яблочным. Рекордными были урожаи садоводов в 50-х годах прошлого столетия. Тогда под руководством Максима Палисики собирали почти по 150 центнеров фруктов с каждого гектара.

Легенда рассказывает, что когда-то здесь шумел лес и на его окраинах, в так называемом цыганском овраге, ютилось несколько домов. Торговый путь проходил именно через него, где и грабили купцов. О таких ограблениях в народе говорили «накладывать лабу».

Но большинство жителей Лабушного любит легенду о казаке Лабе, поселившемся в этом месте, ища свободы.

Первоначально Дикое поле было заселено украинцами и молдаванами. Позже – поляками и евреями.

Старые названия живут до сих пор

— В селе были большие плантации виноградника, которыми владел Гурдецкий. Ему принадлежал пруд, садик, поля и здания. Отсюда и название хутора — Гурдецкое. Вся земля принадлежала князю Русановскому и помещикам. Помещичьи экономии назывались «Гурдецкое», «Французское», «Молокиш». Эти названия остались и по сей день. В экономии «Гурдецкая» выжигалась известь, — рассказывает краевед Игорь Евтодий.

До 1941 года в селе было две семилетние школы (молдавская и украинская), несколько клубов, три детских ясли, медпункт и даже роддом.

На фронтах Второй мировой сражались 510 жителей Лабушного. Из них около половины погибли. Павшим односельчанам установлен обелиск Славы. Возле Дома культуры воздвигнут памятник освободителям.

Когда отгремели бои, лабушняне принялись отстраивать деревню. Поднимались новые дома, фермы, клуб, больница, Дом культуры. А в 60-х годах открыта новая школа на 350 детей. Развивалось сельское хозяйство. Все больше молодежь села стремилась в город, и казалось, что уходят в небытие традиции, обычаи и обряды.

О приданом и целебной воде

Но жители села свято хранили свое культурное достояние в песнях, легендах, танцах, музыке и в преданиях.

– Собирались на вечерницы всей магалой, – рассказывает Евгения Бурячковская. — Горела керосиновая лампа. Кто прядет, кто сетки плетет. Бабка моя на станке ткала. Что-то рассказывали и пели. А какие песни были! После того, как работа сделана, садились ужинать.

На вечерницах девушки готовили себе зестру (приданое): дорожки, кадрели (цеплялись на стену), полотенца, подушки. Сундук молодой должен быть полностью наполнен.

Здесь и сегодня можно научиться вышивать полотенца в старинной технике «колодочка». Ее сохранили здешние мастерицы и передают новым поколениям вышивальщиц края.

Рукотворным чудом является и желоб, выдолбленный Афанасием Бурячковским и Андреем Проданом. Здесь стирали и полоскали белье. Очень грязные вещи смазывались лукницей (глиной) и стирались. Лукница была вместо мыла, мылась очень хорошо и выводила любые пятна. В желобе замачивали мешковину, сделанную на станке, и полотенца. Сегодня желоб служит поилкой для животных.

Питательные источники

Лабушненские источники обладают лечебными свойствами. Они богаты магнием и серебром и чрезвычайно полезны для желудочно-кишечного тракта.

В свое время источниками заинтересовался отец Михаил, возглавлявший лабушненский приход. Он намерен выпускать лабушненскую минеральную воду, а средства направлять на развитие храма и приюта для престарелых.

Курортологическая лаборатория, признавшая целебные свойства воды, сделала даже эскиз этикетки, которая должна быть на бутылке.

Однако по семейным обстоятельствам отец Михаил вынужден был поменять приход. И дело с выпуском минеральной лабушненской воды затормозилось.

Итак, если вы надумаете пуститься Шпаковым путем, обязательно посетите это село!

Рецепт нудлей от Евгении Бурячковской

Делаем простое тесто, как на вареники. Сейчас делаю тесто на нудле на простокваше. Тогда они поднимаются пышно.

Раскатываем лепешки, смазываем жареным на масле луком, скручиваем трубочкой и режем квадратиками.

А в это время варится курица. Как сварится, добавляем немного картофеля. Солим, перчим, добавляем воды, чтобы покрыл картофель. Затем кладем скуки горкой по кругу. Варим около часа.

Приятного аппетита!

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