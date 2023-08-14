Спогади, які неможливо забути: у гостях у бабусі у селі

Кожен дорослий має в записнику пам’яті історію про те, як він гостював у бабусі в селі. І ці спогади забути неможливо. Смачні бабусині оладки, безтурботність і вседозволеність… І, як наслідок, найцікавіші та найвеселіші пригоди.

Сьогодні, через суворі військові обставини, бабусь та дідусів радують тривалішим перебуванням у селі улюблені онуки.

Героями захоплюючої пригоди, зображеної на фото, є саме такі міські жителі – двоюрідні сестра та брат Олівія Чепразова та Костянтин Брадарський – у гостях у бабусі Ніни Чепразової у селі Городнє Болградського району.

Діти, особливо малюки молодшого дошкільного віку, ті, кого ще не поглинув інтернет, у захваті від того, що відбувається навколо.

Тяжке поїдання морозива на пісочниці не могло тривати вічно: адже бабуся затіяла чергову порцію борошняних ласощів. Без їхньої допомоги їй точно не обійтися! А заразом можна вдосталь награтися і вивалятися в муці.

Після водних процедур, що бадьорять, у поле зору потрапив старий, голосно гуркітливий трактор – межа мрій. Упевнена, мало кому випадала можливість покерувати! А ось у Кості з Олівією в альбомі спогадів така сторінка вже є. І, судячи з схвильованих осіб, вона в їхній пам’яті збережеться надовго.

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