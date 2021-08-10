Вопрос – ответ: о правах доноров и надбавках к пенсии

«Одесская жизнь» продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз вопрос касался прав доноров и льгот, которые им положены по закону.

Расскажите, пожалуйста о правах доноров. Какие льготы положены донорам. Василий Телячий, с. Лисец Хмельницкой области»

Законный отдых и бесплатное питание

С 25 января 2021 года действует новый Закон Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» №931-ІХ от 30 сентября 2020 года (с последними изменениями от 25.01.2021 г.). Предыдущий Закон Украины «О донорстве крови и ее компонентов» упразднили.

В настоящее время государство обеспечивает донорам компенсацию расходов, связанных с донацией крови и (или) компонентов крови, и поощряет безвозмездное донорство. Для доноров установлены следующие льготы:

освобождение в день сдачи крови и (или) ее компонентов от работы (независимо от формы собственности предприятия) с сохранением среднего заработка. Основанием для освобождения от работы (учебы, службы) является справка (Форма №435/о), выданная донору по месту медицинского обследования и донации крови;

предоставление после каждого дня сдачи крови и (или) ее компонентов дополнительного дня отдыха с сохранением среднего заработка или присоединение (по желанию работника) этого дня к ежегодному отпуску. Если работник сдает кровь в период ежегодного отпуска, то отпуск продлевается на один день;

в день бесплатной донации крови и (или) компонентов крови донор обеспечивается бесплатным питанием;

донорам, которые в течение года безвозмездно осуществили донацию крови в суммарном количестве, равном двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови в суммарном количестве, равном четырем разовым максимально допустимым дозам, пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы. Такая льгота предоставляется в течение года.

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Доплаты почетным и заслуженным донорам

Кроме перечисленного, Законом №931-ІХ предоставляются следующие гарантии:

возмещение ущерба, причиненного здоровью донора в связи с выполнением донорской функции, с учетом дополнительных расходов на лечение, усиленное питание, другие мероприятия, направленные на его социально-трудовую и профессиональную реабилитацию;

инвалидность донора, наступившая в связи с выполнением им донорской функции, приравнивается к инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;

в случае смерти донора, которая наступила в результате выполнения донорской функции, членам семьи умершего (иждивенцам) назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Доноры, которые безвозмездно сдали кровь в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазму крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам, имеют право на присвоение звания «Почетный донор Украины». Почетным донорам устанавливается надбавка к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц (с 1 июля – 229,40 гривни).

По старому закону Почетные доноры имели больше льгот. Например, право на приобретение лекарств со скидкой 50% или бесплатное внеочередное зубопротезирование (за исключением зубопротезирования с использованием драгоценных металлов).

Более весомая награда – звание «Заслуженный донор Украины». Оно присваивается президентом страны и дает право на надбавку к пенсии в размере от 20% до 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 июля – от 370,80 до 463,50 гривни).

Ольга Новикова

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