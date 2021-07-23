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Здоровое лето: как не умереть от жары?

Здоровое лето: как не умереть от жары?

Погода в Одессе и области вот уже неделю находится под влиянием антициклона. Температура несколько дней стабильно держится в районе 32°C. А в прошлые выходные столбик термометра пересек отметку в +35°C. Это даже жарче, чем на линии экватора, где держится такая же температура. При этом из-за слабого ветра и влажности около 70% жара днем ощущается как +38 °С.

Во время жары непросто приходится всем: и здоровым, и людям с хроническими заболеваниями. «Одесская жизнь» подобрала ряд рекомендаций о том, как пережить это пекло и остаться здоровым.

Как врачи рекомендуют переживать жаркую погоду?

лето жара 2

Летняя жара может серьезно сказаться на нас, когда термометр поднимается выше отметки 30°С. Потому нельзя позволять высокой температуре воздуха портить нам жизнь и бодрое настроение духа. Когда на улице жара, настаивают медики, крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и пить достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Одесский областной центр общественного здоровья дал рекомендации на этот счет.

  • Пейте больше, чем обычно — 2-2,5 литра и более, в зависимости от уровня вашей активности, способа и времени перемещения по городу.
  • Ограничьте движение по улицам с 11.00 до 17.00 — в это время солнце самое агрессивное.
  • За 20 минут до выхода из дома наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи.
  • Выбирайте одежду из натуральных легких тканей, которая покрывает плечи и руки. Не забывайте про головной убор.
  • Желательно ограничить интенсивные спортивные нагрузки или заменить их плаванием в бассейне.
  • Используя кондиционер, не устанавливайте его температуру ниже 22°С, чтобы избежать переохлаждения.
  • Уменьшите калорийность своего рациона и добавьте в него больше фруктов, ягод и овощей, чтобы пополнить запас полезных элементов, которые теряются с повышенным потоотделением.
  • Если у вас имеются сердечно-сосудистые заболевания или вы просто тяжело переносите высокие температуры, обязательно обратитесь за консультацией к семейному врачу и соблюдайте его рекомендации помимо перечисленных советов.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе работают пляжные медпункты.

Сколько, чего и как часто нужно пить в жару?

лето жара

СКОЛЬКО? Обычно за основу берут расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса. В жаркую погоду и при физической активности следует ориентироваться на верхнюю планку —
60 миллилитров на 1 килограмм веса.

КОГДА? Пейте воду в течение дня, а не только тогда, когда чувствуете жажду. Потому что жажда — это сигнал, что вашему организму уже не хватает воды. Поэтому имейте при себе бутылку комфортного для вас размера, которую всегда можно наполнить в бювете, в фонтанчике с питьевой водой или в заведениях общепита.

ЧТО ИМЕННО? В жаркую погоду важно употреблять именно питьевую воду — очищенную или кипяченую, не заменяя ее соками, сладкими и газированными напитками, алкоголем и чем-то подобным.

Перец, уборка и горячий чай: чем они помогут в жаркую погоду?

еда жара

Как известно, июль — это самый жаркий и знойный месяц года. Делимся народными советами, как его пережить?

  • Надевайте влажную одежду. Этот метод поможет охладить кожу и понизить температуру тела. Если при этом пользоваться веером, то поток воздуха улучшит общее самочувствие организма. Используйте влажные салфетки — протирайте ими лоб, шею, подмышки.
  • Опускайте руки или ноги в холодную воду. Таким образом температура тела возвращается к нормальной, а кровообращение замедляется и организм охлаждается.
  • Ешьте острое. Этот метод борьбы с жарой популярен на Востоке. Местные жители регулярно используют в своем рационе карри и перец чили — специя содержит капсаицин, стимулирующий потоотделение.
  • Одевайтесь, как бедуины. Народы-кочевники в пустыне носят свободную одежду из натуральных тканей. Это помогает воздуху циркулировать рядом с кожей тела и испаряться поту. Кстати, не одевайте металлические и каменные украшения — они быстро нагреваются.
  • Принимайте теплый душ и пейте горячий чай. Холодный душ не является самым быстрым способом снизить температуру тела. Лучше использовать воду, температура которой выше 20 градусов. Это усилит потоотделение, и тело охладится.
  • Спасайте от жары дом. Устройте уборку, вымойте пол прохладной водой и протрите поверхности от пыли. С 11.00 до 17.00 лучше закрыть окна. Но когда жара спадет — обязательно проветрите помещение.

Охлаждающие народные средства

Рецепты напитков, которые помогают регулировать температуру тела и легче справиться с летней жарой.

Сок корня сельдерея — можно пить по 50 г сока утром и перед обедом или ужином.

Настой укропа — 1 ст. ложку укропа залить 1,5 стакана кипятка, охладить и пить мелкими глотками в течение дня.

Отвар липы — 1 ст. ложку цветков липы прокипятить в стакане воды в течение 10 минут и пить на ночь.

Отвар из розмарина — 1 ч. ложку сухих листьев розмарина залить стаканом кипятка, накрыть, дать настояться 10 минут, процедить и пить как чай.

Отвар из мяты — 1 ч. ложку листьев залить стаканом кипятка, дать настояться и выпить перед сном.

Клюквенный морс — ягоды клюквы растереть с сахаром и залить немного остывшей кипяченой водой. Также можно взять землянику, смородину или чернику. Хорошо подходит в жару и томатный сок.

Домашний квас — кислоты, содержащиеся в квасе, разжижают кровь, это улучшает кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой.

Ранее мы рассказывали о том, куда можно летом поехать в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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