В редакцию «Одесской жизни» обратился читатель с вопросом о том, безопасно ли использовать пластиковые водопроводные трубы при замене старой металлической коммуникации на улице? Разбираясь в этой теме, мы проанализировали современный ассортимент водопроводных труб, выяснили, чем они отличаются и какие из них могут угрожать здоровью.

Как выбрать водопроводную трубу?

Сегодня существует огромный ассортимент труб для водопровода — есть металлические, пластиковые и металлопластиковые. Чтобы определиться с выбором, необходимо учитывать несколько факторов:

место эксплуатации (внутренние или внешние сети);

температурный режим (для холодной и (или) горячей воды);

давление (напор воды);

особенности монтажа.

Металлические трубы

На рынке стройматериалов представлен большой выбор металлических труб. Их производят из стали, меди, латуни, бронзы и чугуна. При выборе таких коммуникаций нужно учитывать, что медь — токсичный материал, а чугун используется в основном только для обустройства безнапорных канализаций.

Для водопровода лучшим вариантом являются изделия из меди и стали. Они способны выдерживать высокие температуры, резкие скачки давления, подходят для горячего и холодного водоснабжения и рассчитаны на эксплуатацию в 20-25 лет при правильном использовании.

Вместе с тем у металлических труб есть свои недостатки. Среди главных минусов — большой вес, сложности в монтаже, подверженность коррозии, постепенное зарастание внутренней поверхности грязью и осадком и высокая электропроводность труб.

Какие трубы использует «Инфоксводоканал»?

При обслуживании систем городского водоснабжения «Инфоксводоканал» использует полиэтиленовые трубы.

— Мы отдаем предпочтение лучшим производителям. У этих труб толстые стенки, большой диаметр, могут выдерживать большое давление, срок их службы — более 10 лет, — уточнил пресс-секретарь «Инфоксводоканала» Сергей Чебан.

Пластиковые трубы

К пластиковым трубам относятся изделия из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). В отличие от металла они устойчивы к коррозии, меньше весят и позволяют создавать крепкие соединения, однако не выдерживают низких температур. Также их нельзя монтировать рядом с открытыми источниками огня и в тех местах, куда попадают прямые солнечные лучи.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ трубы бывают из полиэтилена низкого давления и сшитого полиэтилена. Первые рассчитаны на температуру до +400С, не боятся морозов и подходят для подачи холодной воды, например, из скважины в частный дом. Вторые­­ используют в системе горячего водоснабжения.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ трубы, в зависимости от сырья, из которого их производят, имеют разное назначение. Они используются для подачи бытовой и питьевой воды и рассчитаны на температуру до +800С.

Трубы из НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) рассчитаны на температуру до +450C, но их недопустимо использовать для горячей воды. При этом их можно прокладывать внутри домов и на улице при условии защиты от механических повреждений и солнца.

Любые пластиковые изделия, в том числе и трубы, могут нанести вред здоровью, если не соблюдать правила их эксплуатации. При повышении максимально допустимой температуры использования труба может выделять в воду отравляющие вещества, такие как соединения формальдегида, фенолы и прочие.

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Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы представляют собой конструкцию из слоев алюминиевой фольги и пластика. Они легкие, гибкие, устойчивые к коррозии и не зарастают внутри, как металлические. Такие трубы выдерживают температуру до +950С при давлении 10 атмосфер. Но недостаток в том, что соединения металлопластикового изделия со временем ослабевают, так как алюминий при перепаде температур сжимается больше, чем пластик. Поэтому периодически необходимо подтягивать соединительные элементы, а для этого доступ к трубам следует оставить открытым.

Сколько стоят водопроводные трубы?

Стоимость изделий зависит от диаметра, толщины стенок и материала, из которого они изготавливаются. Например, метр:

• медной трубы в среднем продают по цене от 100 до 600 гривен;

• стальной трубы — от 30 до 290 гривен;

• полиэтиленовой трубы — от 17 до 300 гривен;

• полипропиленовой трубы— от 18 до 140 гривен;

• труб НПВХ — от 40 до 1780 гривен;

• металлопластиковой трубы — от 17 до 50 гривен.

Самыми дорогими в сегменте водопроводных труб являются чугунные изделия. Они стоят от 530 до 4877 гривен.

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