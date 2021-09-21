Вопрос – ответ: почему берут плату за услуги соцработника?

В пожилом возрасте многие нуждаются в посторонней помощи: сложно ходить за продуктами, готовить еду, поддерживать порядок в доме. Особенно остро это ощущают те, кому никто не помогает.

Часто пожилым людям приходится рассчитывать на социальные службы, но иногда за такую помощь нужно доплачивать. Законно ли это? – спрашивают наши читатели.

Если пенсия больше минимальной…

Зоя Георгиевна, проживающая в Одесской области, – вдова инвалида войны. Сын живет в России. А 91-летняя пенсионерка, после перелома бедренной кости, вынуждена передвигаться на ходунках. Женщина пишет: «Обратилась за помощью в социальную службу. За услуги, которые мне оказывает соцработник, я плачу в месяц 101 гривню. Пенсия у меня чуть больше 5 тысяч гривен, но на эти деньги мне еще приходится покупать уголь и дрова. На жизнь не хватает. Почему я должна платить соцработнику?»

Похожее письмо пришло и от Витебской Р.М. из города Овруч Житомирской области: «Мне 70 лет, я одинока: муж умер, детей нет. Получаю пенсию по потере кормильца – чуть больше 4 тысяч гривен. Меня обслуживает соцработник, за что я должна ежемесячно платить 350 гривен. Правильно ли это?»

Жизненные ситуации немного отличаются, но смысл один и тот же: хотя размеры пенсий не минимальные, выжить на них сложно.

Услуги социальные, но не бесплатные?

Чтобы ответить на вопрос наших читателей, обратимся к законодательству Украины.

Согласно Закону «О социальных услугах» №2671-VIII от 17 января 2019 года, социальные услуги предоставляются бесплатно детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью первой группы, а также детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Получать бесплатные соцуслуги могут и пожилые люди, но только в том случае, если их совокупный доход составляет менее двух прожиточных минимумов.

На сегодняшний день прожиточный минимум для нетрудоспособных – 1854 гривни, а значит, право на бесплатные услуги имеют только те пенсионеры, чей доход в месяц не превышает 3708 гривен (1854 грн. х 2).

Чем больше доход, тем больше придется доплачивать. Так, если совокупный доход получателя от двух до четырех прожиточных минимумов (3708 грн. – 7416 грн.), устанавливается частичная плата за социальные услуги. Если же доход больше четырех прожиточных минимумов (более 7416 грн.), оплачивать социальные услуги придется полностью.

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Можно, конечно, поспорить о справедливости установленных правил, но сотрудники территориальных центров социального обслуживания в данном случае четко придерживаются действующих норм. Исходя из сказанного, и в первом, и во втором случае плата за социальные услуги взимается вполне законно.

Ольга Новикова

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