Новости Одессы и Одесской области

Тренажер для мозга: в Одессе открылась выставка Евгения Голубенко

Тренажер для мозга: в Одессе открылась выставка Евгения Голубенко

22 февраля в галерее #ArtOdessa в Городском саду открылась выставка Евгения Голубенко, которую сам автор назвал «Оптимистический пессимизм».

Почти все представленные работы были созданы в последние два года, поэтому это название невероятно точно описывает сегодняшнее состояние большинства одесситов, где есть место не только вере в будущее, но и боли, страху, усталости, приправленных определенной долей сарказма.

Первые мысли во время обстрелов были довольно сюрреальными. Захотелось закончить начатые работы. Хотя, казалось бы, какая разница — сгорят в пожаре готовые работы или только начатые. Мысль, даже подсознательная, о возможности неожиданного внезапного конца, живет у всех, даже у самых непугливых и безбашенных. В результате продуктивность по сравнению с предыдущими временами резко увеличилась — говорит автор.

Евгений Голубенко признается, что ему в творчестве не свойственно остро реагировать на повестку дня. Однако, сегодняшнее вылезло в этих работах на каком-то подсознательном уровне, ведь «невозможно игнорировать палку, которая бьет тебя по голове».

Долгие годы Евгений Голубовский работал художником — постановщиком в кино. Возможно поэтому, он подошел к оформлению выставки используя свой многолетний опыт расположения предметов в кадре. В то же время, никакие другие границы не мешают зрителю выходить за рамки его картин. Автор, наоборот, их расширяет, разрывает а иногда, вообще, полностью отменяет.

Среди работ много коллажей. Их всегда интересно рассматривать, находить знакомые вещи и удивляться их новой жизни в предметах искусства. Это не только демонстрация мастерства мелкой моторики рук автора, но и тренировка мелкой моторики мозга зрителя, поэтому приходите тренировать глаз, мозг и душу, позвольте себе продолжать удивляться и рефлексировать.

Фото автора

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить