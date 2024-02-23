Тренажер для мозга: в Одессе открылась выставка Евгения Голубенко

Почти все представленные работы были созданы в последние два года, поэтому это название невероятно точно описывает сегодняшнее состояние большинства одесситов, где есть место не только вере в будущее, но и боли, страху, усталости, приправленных определенной долей сарказма.

Первые мысли во время обстрелов были довольно сюрреальными. Захотелось закончить начатые работы. Хотя, казалось бы, какая разница — сгорят в пожаре готовые работы или только начатые. Мысль, даже подсознательная, о возможности неожиданного внезапного конца, живет у всех, даже у самых непугливых и безбашенных. В результате продуктивность по сравнению с предыдущими временами резко увеличилась — говорит автор.

Евгений Голубенко признается, что ему в творчестве не свойственно остро реагировать на повестку дня. Однако, сегодняшнее вылезло в этих работах на каком-то подсознательном уровне, ведь «невозможно игнорировать палку, которая бьет тебя по голове».

Долгие годы Евгений Голубовский работал художником — постановщиком в кино. Возможно поэтому, он подошел к оформлению выставки используя свой многолетний опыт расположения предметов в кадре. В то же время, никакие другие границы не мешают зрителю выходить за рамки его картин. Автор, наоборот, их расширяет, разрывает а иногда, вообще, полностью отменяет.

Среди работ много коллажей. Их всегда интересно рассматривать, находить знакомые вещи и удивляться их новой жизни в предметах искусства. Это не только демонстрация мастерства мелкой моторики рук автора, но и тренировка мелкой моторики мозга зрителя, поэтому приходите тренировать глаз, мозг и душу, позвольте себе продолжать удивляться и рефлексировать.

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