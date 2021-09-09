В Украине утвердили государственную программу патриотического воспитания на период до 2025 года. Цель этой программы — воспитать граждан на принципах любви и гордости за свою страну, а также подготовить к защите территориальной целостности Украины.

Давайте посмотрим, что планируют сделать в этом направлении и сравним с опытом других стран.

Украина

В Украине национально-патриотическое воспитание неразрывно связано с украинским языком. Потому что это национальная ценность.

Школьников будут воспитывать на примерах мужества и героизма участников революций 2004, 2013-2014 годов и участников войны с Россией. Ветеранов АТО/ООС намерены активно привлекать для воспитания молодежи.

В Украине есть военно-патриотическая игра «Джура». Ежегодно в ней участвуют около 70 тысяч школьников.

Скаутское движение Пласт официально признано государством. Все основные знания и навыки скауты получают через игру, на практике. Каждое лето на две недели уезжают в лагерь: дети до 10 лет живут на базах, а подростки в палатках, самостоятельно обустраивая свой быт.

США

Американцы произносят клятву верности своему флагу начиная с детского сада. Во многих школах это ежедневный ритуал. Государственный гимн исполняют практически на всех спортивных и общественных мероприятиях. Изучают историю страны и биографии выдающихся американцев. А еще посещают кладбища, где похоронены ветераны.

Особое место занимают бойскауты. У детей воспитывают чувство долга не только перед своими товарищами, но и перед всем обществом и государством. Бойскауты часто собирают средства на общественно-полезные нужды.

В США любой ученик может посетить Конгресс и Белый дом. Но это не просто экскурсии: школьники встречаются там с чиновниками, политиками и специалистами разных уровней. Этот проект называется «Close Up», что можно перевести как «тщательный осмотр» или «крупным планом». Таким образом подталкивают молодежь активно участвовать в судьбе своей страны.

Для учеников старших классов есть специализированные военные классы. Учащиеся носят униформу, у них есть своя система медалей, званий и степеней. Педагогами там работают преимущественно ветераны.

Франция

Во Франции проводят уроки патриотического воспитания. Детям объясняют значение идей равноправия, социальной справедливости, свободы личности и других понятий, которые закреплены в Конституции. Школьники должны понимать содержание национального гимна «Марсельезы» и девиза «Свобода, Равенство, Братство», а также знать историю взятия Бастилии и французского триколора.

В стране много детей из семей мигрантов, и чтобы они не поддавались влиянию радикального ислама, в школах проводят тематические уроки на которых рассказывают про французскую армию, национальную безопасность.

Израиль

В Израиле система патриотического воспитания основана на еврейских ценностях и любви к своей земле. Много внимания уделяют военному делу и допризывной подготовке.

Каждое лето проходят двухнедельные военные сборы. Молодежь занимается не только строевой подготовкой, но изучает основы военно-морских и летных специальностей: пилотируют планеры, учатся управлять самолетами-разведчиками, отправляются в морские походы. Дети получают военную форму, снаряжение, живут в казармах — все как в армии.

В Израиле развиты молодежные движения. Государство их финансирует и развивает. Подростки-волонтеры помогают детским садам, многодетным семьям, домам пенсионеров, больницам. Таким образом, молодые израильтяне видят, какие есть проблемы в обществе и чем живет страна.

Мы уже рассказывали, кто такие украинские скауты.

Фото: plast.org.ua