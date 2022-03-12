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Военное положение в Одессе, день семнадцатый: магазинчики «рядом с домом» и новейшие «картинки»

Военное положение в Одессе, день семнадцатый: магазинчики «рядом с домом» и новейшие «картинки»

Семнадцатый день войны… Сегодня на улице услышала: «Метро в Одессе все еще закрыто?». Шутки военного времени, «картинки» военного времени…

Языком современного военного плаката

Рецепты

О, эти «картинки», этот язык современного военного плаката по-одесски!.. Теперь уже – не в мастерских, где они создавались, а на улицах Одессы:

Наши знаменитые атланты крепко держат земной шар на плечах… Кошка Пушинка «залипла» в своем гаджете: тоже отражение «картинки дня», все ведь теперь «сидят» в новостях, даже на улицах.

Что с продуктами?

Официально: одесская мэрия сообщает, что «держит на контроле работу торговых сетей Одессы и наличие в магазинах необходимых товаров… Все группы продуктов и непродовольственных товаров – в наличии, полки магазина заполнены, оперативно проводятся поставки необходимого».

Да, далеко не все горожане сейчас спешат отовариться на рынках. Многие стали предпочитать «магазинчик рядом с домом». Имеются в виду мини-маркеты. Прошлась по нескольким в центре города. Есть свежий хлеб, молочные продукты. Практически все товары (кроме алкоголя, конечно) – в наличии. Есть и некоторые исключения. Ни в одном из магазинчиков, которые я обошла, не увидела ажиотажа, который наблюдался в первые дни войны.

Эти магазины (конечно же и те, которые работали круглосуточно) сейчас работают до 17:00. На некоторых имеется предупреждение, что магазин может закрыться и до 17:00 – «в зависимости от обстоятельств».

На кассе предупреждают: продукты «мести» не удастся. В том смысле, что набирать сразу много не получится. Женщина взяла четыре пачки макарон, ей разрешили взять только три. К счастью, никаких возмущений не последовало: абсолютное понимание…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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