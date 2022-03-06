Военный март по-одесски: преображенные фасады, новые «арт-объекты» (фоторепортаж)

Ранняя весна на улицах города… Она всегда в начале марта мало похожа на весну, не очень радуя хорошей погодой. Впрочем, кому сейчас до погоды?

По старой одесской улице следует трамвай. Семья приодела потеплее любимого пса и отправилась с ним на короткую прогулку.

Парень с девушкой следуют мимо рекламного театрального бордика-«подорожника». На нем указан февральский репертуар. А на улице – март…

В феврале у нас остановилась не только театральная жизнь. И, кстати, обратите внимание на воздушный шарик в руке девушки: еще один «тихий» способ признаться в любви к Украине в эти тяжелые для всех нас дни.

Уже который день дома Одессы – в украинских флагах! Теперь и фасады домов украшены изображением украинского флага: их наносят краской. Теперь такие настенные рисунки (если хотите – мини-муралы) – практически на всех одесских домах или воротах.

А эти рекламные борды! Вглядитесь, вчитайтесь! У нас теперь одна реклама. На старых одесских улицах – новые «арт-объекты»:

И все это – не декорации к очередному фильму о Второй мировой войне. Это и есть война…

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