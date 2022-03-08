Военное положение в Одессе, день тринадцатый: Книжка, цветы, погода «с приветом»

Тринадцатый день войны… Первое, что бросилось в уши на улице: «Погода сегодня с приветом». Да, невероятная погода: сошлись вместе зима, весна и осень. То снег, то снег с дождем, то дождь, то солнце.

Восьмое марта. Людей на улицах не много. А вот цветы покупают. Сразу бросается в глаза: отсутствие обычного восьмимартовского цветочного бума и тот факт, что многие женщины по понятным причинам покупают себе цветы сами…

Аптеки в основном открыты. Очередей у них стало меньше. Новый рынок работает, особого покупательского ажиотажа нет. Пока пробежалась по рынку, меня совершенно незнакомые люди поздравили с праздником раз семь, не меньше. И не только меня…

А довоенная привычка выпить чашку чая (кофе) на Новом рынке стала сейчас для многих настоящим праздником… По той причине, что это себе сегодня еще позволить надо: не быстро-быстро купить все необходимое и бежать домой, а присесть и хоть ненадолго вдохнуть аромат напитка.

Знаменитая одесская Книжка работает в обычном режиме. Там открыты практически все торговые точки. И, кстати, здесь довольно многолюдно. А вот местная достопримечательность — уличное пианино Книжки — прикрыто…

Пожилая женщина пьет на Книжке какао.

— Вот, захотелось вдруг аромат детства ощутить. Так много лет и близко не было желания выпить какао… И вообще мне здесь даже как-то спокойнее, что ли, — делится она.

А неподалеку трое юных одесситов, две девушки и парень, делятся друг с другом анекдотами и вычитанными в соцсетях мемами из нашей «новейшей истории». Анекдоты с тем еще перчиком, передаются без «цензуры».

— Ну что ж вы так материтесь?.. Нам всем сейчас молиться надо. Чтобы Бог был с нами, — увещевает женщина молодняк.

Проходящий мимо мужчина моментально «разлулил» ситуацию, расставив все точки над «і»:

— Бог — с нами, х.. — с ними!..

Фото Мариия Котовой

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