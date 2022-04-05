Военное положение в Одессе, день 41-й: забившие фонтаны и необычный вернисаж на Книжке

Сорок первый день войны… Такой обычный, казалось бы, одесский апрель: забившие фонтаны, распускающиеся цветы, музыкант на улице, пение птиц… Вот только цветы на фоне всего происходящего теперь вроде даже удивляют немного, как и запевшие птицы. У них свой собственный «дневник войны», и все эти оживающие природные красоты теперь не просто примета времени, а как напоминание о самой жизни.

Знаменитая одесская Книжка – о том же: она словно поставила перед собой задачу – стать самым жизнеутверждающим местом в центре Одессы. Да, здесь тоже все говорят о самом наболевшем. А наболевшего с каждым днем – все больше и больше. Но здесь проходят балконные концерты, здесь много людей…

К тому же, Книжка заговорила и языком плаката: все они тоже – о сегодняшних днях страны и города. Мини-плакаты Михаила Ревы, Максима Паленко, Леси Вербы и многих-многих других. Их много, очень много. Люди рассматривают, фотографируют, качают головами. Кто-то даже плачет…

На Соборке сейчас мало художников, зато одесские шахматисты-шашисты – в полном составе.

…Скрипач на одесской улице исполняет свои композиции на фоне известного уже всем слогана. Бабушка на остановке спокойненько себе занимается рукоделием.

Другая пожилая женщина громко внушает по телефону кому-то: «Самое страшное сейчас – это закрыться дома и не выходить на улицу. Надо жить!»

Фото Марии Котовой