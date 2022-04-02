Военное положение в Одессе, день 38-й: Новый базар радует клубникой и исцеляющими травяными сборами

Суббота, тридцать восьмой день военного положения в Одессе. Тучи, ветер, время от времени – весенний дождик. Отправляемся на Новый базар, а там – изобилие, благотворительность и много полезностей.

Продуктов стало больше. Все, что еще пару недель вошло в список «дефицита» – теперь уже на прилавках. Да, по сравнению с Привозом получается дороговато, но это «смотря что»: многие продукты в цене не зашкаливают.

Торгуют на старейшем Новом рынке стабильно, причем, абсолютно всем; с «подорожной» торговлей на пути к Новому – тоже все в порядке.

Что с ценами?

курятина (тушка) – стартует от 67 грн за килограмм;

картофель – от 12 до 25 грн;

редис – 60-70 грн за килограмм, пучок – 25 грн;

мандарины – 45-70 грн;

свинина – от 140 грн.

Появилась клубника. Продавец рассказывает, что греческая. Цена – 300-320 грн за килограмм.

Местный травник (он же – лекарь, доктор, целитель, как его здесь называют) Сергей Козлов торгует на Новом базаре уже почти 20 лет. Поразительно, каким спокойствием веет от этого человека. Сейчас многие местные предпочитают бежать не в аптеку, а «к Сереженьке».

Разговорились.

– Люди обращаются сейчас чаще всего «с нервами». Просят что-то успокоительное. Никогда не предложу набор трав или настойку «сходу». Мало ли какие у человека могут быть противопоказания. Сначала нужно все выяснить, чтобы не навредить. Я ведь травами занимаюсь всю жизнь, – рассказывает Сергей.

– Ну а кроме «нервенных проблем» с чем обращаются?

– Весна есть весна. У многих обостряются хронические заболевания. Бронхо-легочные проблемы, желудочно-кишечный тракт… Сейчас времена очень сложные, плюс, повторюсь, весна. Людям необходимы силы, нужно о себе позаботиться. Например, я могу предложить то, что называется общеукрепляющим сбором. Ну вот, к примеру, «Лесной чай». В его составе: малина, мята, липа, мелисса, зверобой, лист земляники, душица, чабрец…

Добавлю: каждый «набор» сопровождается не только списком трав, но и рецептом его приготовления.

И еще. Каждый день на Новом базаре малоимущие, пожилые люди, те, кому сейчас особенно сложно материально, могут бесплатно получить горячую еду. Кормит одесситов одно из кафе на Новом базаре.

Спасибо вам, люди!..

Фото Марии Котовой