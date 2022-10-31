Владельцы айфонов могут помочь сбивать роcсийские дроны и ракеты

Создатели мобильного приложения еПВО сообщили о выходе версии своей программы для iOS.

Об этом в своем Facebook сообщил автор идеи сетевой ПВО Геннадий Сульдин.

Он написал, что версия еПВО для айфонов уже интегрирована с приложением Дія и доступна для загрузки на AppStore.

Версия приложения для ОС Android вышла раньше и ее уже загрузили на свои смартфоны 210 тысяч украинцев.

Официально подтверждено поражение с помощью приложения еПВО двух российских «шахедов» (дроны-камикадзе) и крылатой ракеты «Калибр».

«Каждый пользователь еПВО сможет сохранить жизнь людей и мгновенно известить нашу ПВО, если увидит ракету или дрона-убийцу», — написал Геннадий Сульдин.

Ранее «Одесская Жизнь» подобно рассказывала, как установить еПВО на свой телефон и использовать эту программу для борьбы с воздушными целями врага.

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Фото со страницы Геннадия Сульдина в Facebook