Владельцы айфонов могут помочь сбивать роcсийские дроны и ракеты

Создатели мобильного приложения еПВО сообщили о выходе версии своей программы для iOS.
Об этом в своем Facebook сообщил автор идеи сетевой ПВО Геннадий Сульдин.
Он написал, что версия еПВО для айфонов уже интегрирована с приложением Дія и доступна для загрузки на AppStore.
Версия приложения для ОС Android вышла раньше и ее уже загрузили на свои смартфоны 210 тысяч украинцев.
Официально подтверждено поражение с помощью приложения еПВО двух российских «шахедов» (дроны-камикадзе) и крылатой ракеты «Калибр».
«Каждый пользователь еПВО сможет сохранить жизнь людей и мгновенно известить нашу ПВО, если увидит ракету или дрона-убийцу», — написал Геннадий Сульдин.
Ранее «Одесская Жизнь» подобно рассказывала, как установить еПВО на свой телефон и использовать эту программу для борьбы с воздушными целями врага.
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Фото со страницы Геннадия Сульдина в Facebook