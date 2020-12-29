Мясо индейки – это не только вкусный, но и диетический продукт. Индейка, запеченная с сухофруктами, яблоками и тыквой, идеально подойдет для праздничного новогоднего ужина.

Для того, чтобы запечь индейку с сухофруктами, нам понадобится:

голень индейки – 2 шт.,

филе бедра индейки (или куриное филе) – 1 шт.,

морковь – 2 шт.,

луковица – 1 шт.,

сухофрукты – 300 г,

яблоки – 3 шт.,

мякоть тыквы – 500 г,

сок лимона – 1 ст. ложка,

чеснок – 3 зуб.,

черный перец – 3-4 горошины,

лавровый лист – 1 шт.,

оливковое масло, соль и тимьян – по вкусу.

Индейку разделить на порционные куски. Морковь нарезать крупными ломтиками, луковицу разрезать на две части. Обжарить морковь, целые зубчики чеснока и лук со всех сторон на сухой сковороде.

В кастрюлю с толстым дном переложить куски индейки. Залить подсоленной водой, чтобы она полностью покрыла куски. Добавить лавровый лист и перец горошком. Варить на среднем огне 45 минут.

Сухофрукты залить горячей водой и оставить на 10-15 минут, после чего откинуть на сито и подсушить на бумажном полотенце. Яблоки разрезать на четыре части, удалив сердцевину.

Тыкву нарезать ломтиками толщиной 2-3 см и примерно такого же размера, как и яблоки. Смешать в миске, добавить тимьян, лимонный сок и оливковое масло. Посолить и поперчить. Нюанс: к мясу индейки подходят все специи, с ним хорошо гармонируют кавказские приправы, гвоздика, кардамон и куркума, уместны будут корица и имбирь.

В жаропрочную керамическую форму выложить тыкву и яблоки. Достать индейку из кастрюли и положить ее в форму. Запекать при 180°С примерно 30-40 минут. Нюанс: индейку также можно тушить или обжарить на сковороде – для этого выбирайте филе.

Добавить сухофрукты, перемешать с мясом и запекать под грилем до румяной корочки. При подаче украсить зеленью.

Ориентировочная стоимость блюда – 170 грн.

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