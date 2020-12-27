Новый год уже практически у ворот, и многие из нас продумали не только праздничный наряд, но и меню, включая алкогольные напитки. Чтобы праздник прошел приятно и весело и 1 января запомнилось хорошим настроением, а не головной болью, мы решили разобраться, какие напитки какими блюдами нужно закусывать, что лучше не сочетать с алкоголем, а также опровергнуть распространенные мифы о борьбе с похмельем.

Водку – с винегретом, а коньяк – без закуски

О том, что мешать разные виды алкоголя нежелательно, знают все, но не всем известно о том, что послепраздничное самочувствие зависит и от того, чем мы этот алкоголь закусываем.

Водку хорошо закусывать сельдью, копченой рыбой, маринованными грибами, мясными блюдами. Причем мясо должно быть не слишком жирным, вареным или запеченным, но не жареным. Но все же лучше всего к водке подходит винегрет – картофель действует как сорбент, а квашеная капуста восполняет недостаток витамина С, который вымывается из организма вместе с алкоголем. Именно поэтому капустным рассолом так хорошо снимаются симптомы похмелья. Кстати, такие же правила действуют в отношении грузинской водки – чачи.

Вино мы обычно употребляем по упрощенной схеме: если белое, то к рыбе, если красное, то к мясу. Однако такой подход уже устарел. Современное универсальное правило гласит: к дорогому вину подают простую еду, а недорогое вино лучше оттеняет вкус изысканных блюд. Есть только три продукта, которые не испортят вкус любого вина – белый хлеб, сыр и фрукты.

А вот злейшими врагами даже домашних вин считаются орехи и блюда с добавлением уксуса. Сочетаются с орешками только вермуты и мартини, еще их закусывают оливками и солеными крекерами.

Коньяк считается десертным напитком, и закусывать его вообще не нужно, ведь пьют его медленно, наслаждаясь ароматом. В крайнем случае, к коньяку можно предложить паштеты, сыры, шоколад и кофе. Кстати, еще один напиток, который почти не требует закуски, – это ром.

И наконец, самый демократичный напиток – пиво. Оно сочетается с чем угодно: с мясом, крекерами, солеными орешками, морепродуктами, сыром.

Продукты, которые не сочетаются с алкоголем

Пирожные и торты считаются конкурентами любого вида спиртного. Наш организм первым перерабатывает сладкое, и только после расщепляет алкоголь. Это приводит к выбросу инсулина в кровь и быстрому опьянению.

А вот алкоголь в сочетании с шоколадом очень вреден для поджелудочной железы – он вызывает кратковременные ее спазмы, а шоколад блокирует протоки, что может привести к приступу панкреатита.

Свежие помидоры лучше не употреблять с крепкими напитками, особенно с водкой. Органические кислоты томатов агрессивно влияют на слизистую желудка, из-за чего может возникнуть несварение.

Жирное жареное мясо продлевает действие спиртного, а это дополнительная нагрузка на желудок, печень и желчный пузырь.

Острые закуски в сочетании с алкоголем могут обжечь стенки желудка и усиливают действие алкоголя.

Маринованные огурцы во время застолья – главные враги наших почек, в отличие от их соленых «братьев», которые поддерживают водно-солевой баланс в организме.

С алкоголем лучше не сочетать, казалось бы, безобидные виноград, дыни и арбуз. Особенно вредны они с белым вином, так как могут усугубить опьянение. А дыня даже способна вызвать скопление газов в кишечнике.

Блюда из баранины ни в коем случае нельзя запивать холодными напитками. Дело в том, что бараний жир застывает уже при 40°С. Поэтому если запить баранину чем-то холодным, то непереварившийся кусок мяса просто застрянет в кишечнике.

Как очистить и разгрузить организм после обильного застолья

После обильного застолья полезно весь день питаться вареной (а не запаренной) овсяной кашей, которая отлично чистит кишечник.

Свекла – один из лучших «ассенизаторов» организма, и если удастся целый день просидеть на винегрете, разгрузка организму обеспечена.

В течение праздничного вечера полезно несколько раз пить свежезаваренный черный чай с корицей и лимоном. Корица дает энергию, а лимон укрепляет стенки сосудов.

Народные средства от похмелья: мифы или правда?

«Перед застольем нужно съесть чайную ложку сливочного масла – и похмелья не будет»

Неправда. Масло, растекаясь по стенкам желудка, продлевает действие алкоголя, поэтому опьянение наступит позже и будет более жестким.

«Если выпил слишком много, нужно потанцевать или побегать, и алкоголь «выветрится»

Неправда. После застолья организм и так испытывает стресс, поднимается давление, учащается пульс, а танцы или бег только увеличат нагрузку на сердце. Нужно помнить, что алкоголь в дозе более 50 граммов учащает сердцебиение и поднимает давление.

«Если хорошо закусывать, опьянение не наступит»

Неправда. Обильная еда замедляет всасывание алкоголя, но не препятствует ему. Опьянение все равно наступит и будет тяжелее, так как человек успеет выпить больше спиртного.

«Если в канун праздника и прямо перед застольем выпить аспирин, то похмелья не будет»

Неправда. Это может спровоцировать образование или обострение язвы желудка.

«Если много выпил, надо выпить адсорбент (активированный уголь или энтеросгель) – и утром удастся избежать похмелья»

Правда. Адсорбенты выведут из организма хотя бы часть токсинов, и наутро вы будете чувствовать себя лучше.

А чтобы помочь организму пережить застолье, перед ним полезно съесть десерт из печеных яблок с медом и корицей или хорошо разваренную пшенную либо овсяную кашу с тыквой и изюмом.

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