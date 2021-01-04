Приготовление десерта на Рождество – относительно новая, но очень приятная традиция. И если вы решили следовать этой вкусной традиции, то мы с радостью представляем вашему вниманию рецепты приготовления рождественских десертов.
Десерт из хурмы
Ингредиенты:
- хурма – 6-7 шт.
- сливки – 200 г
- сахарный песок – 200 г
- мука – 2 ст. ложки
- яйца – 2 шт.
- апельсин – 1 шт.
- вода – 1 л
- ванильный сахар – 20 г
Приготовление. В воде растворить весь сахар и довести до кипения. Затем осторожно переложить в сироп хурму, убавить огонь, и варить фрукт около 3-4 минут. С апельсина мелкой теркой снять цедру, выдавить сок и процедить его. Сок и цедру добавить в горячий сироп с хурмой и оставить медленно остужаться при комнатной температуре.
Остывшую хурму аккуратно достать, снять кожицу и переложить в форму для запекания. Отдельно с ванильным сахаром взбить яйца в густую пену. В конце добавить муку и сливки. Сливочной массой сверху полить хурму и положить в разогретую духовку на 15-20 минут.
Сливочный десерт
Ингредиенты:
- молоко – 0,5 л
- яйца – 3 шт.
- ванильный сахар – 20 г
- сахарный песок – 100 г
- мука – 1 ст. ложка
- крахмал – 2 ст. ложки
- сливочное масло – 20-30 г
Приготовление. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену. Не прекращая взбивать, добавить муку и крахмал. Молоко подогреть и тонкой струйкой влить в яичную массу. Все вместе переставить на водяную баню и, непрерывно помешивая, довести крем до загустения.
Полученную массу разложить по креманкам и сверху смазать небольшим количеством сливочного масла. Десерт украсить дольками мандарина и подать охлажденным.
Творожные шарики
Ингредиенты:
- творог – 100 г
- курага – по вкусу
- изюм – по вкусу
- мед (или сахар) – 1 ч. ложка
- кокосовая стружка – 2 ст. ложки
Приготовление. Изюм и курагу залить кипятком. Потом смешать их в блендере вместе с творогом и медом. Из массы влажными руками сформовать небольшие шарики и обмакнуть их в кокосовую стружку. Творожные шарики поместить на полчаса в холодильник. При подаче украсить мятой или ягодным сиропом.
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