Приготовление десерта на Рождество – относительно новая, но очень приятная традиция. И если вы решили следовать этой вкусной традиции, то мы с радостью представляем вашему вниманию рецепты приготовления рождественских десертов.

Десерт из хурмы

Ингредиенты:

хурма – 6-7 шт.

сливки – 200 г

сахарный песок – 200 г

мука – 2 ст. ложки

яйца – 2 шт.

апельсин – 1 шт.

вода – 1 л

ванильный сахар – 20 г

Приготовление. В воде растворить весь сахар и довести до кипения. Затем осторожно переложить в сироп хурму, убавить огонь, и варить фрукт около 3-4 минут. С апельсина мелкой теркой снять цедру, выдавить сок и процедить его. Сок и цедру добавить в горячий сироп с хурмой и оставить медленно остужаться при комнатной температуре.

Остывшую хурму аккуратно достать, снять кожицу и переложить в форму для запекания. Отдельно с ванильным сахаром взбить яйца в густую пену. В конце добавить муку и сливки. Сливочной массой сверху полить хурму и положить в разогретую духовку на 15-20 минут.

Сливочный десерт

Ингредиенты:

молоко – 0,5 л

яйца – 3 шт.

ванильный сахар – 20 г

сахарный песок – 100 г

мука – 1 ст. ложка

крахмал – 2 ст. ложки

сливочное масло – 20-30 г

Приготовление. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену. Не прекращая взбивать, добавить муку и крахмал. Молоко подогреть и тонкой струйкой влить в яичную массу. Все вместе переставить на водяную баню и, непрерывно помешивая, довести крем до загустения.

Полученную массу разложить по креманкам и сверху смазать небольшим количеством сливочного масла. Десерт украсить дольками мандарина и подать охлажденным.

Творожные шарики

Ингредиенты:

творог – 100 г

курага – по вкусу

изюм – по вкусу

мед (или сахар) – 1 ч. ложка

кокосовая стружка – 2 ст. ложки

Приготовление. Изюм и курагу залить кипятком. Потом смешать их в блендере вместе с творогом и медом. Из массы влажными руками сформовать небольшие шарики и обмакнуть их в кокосовую стружку. Творожные шарики поместить на полчаса в холодильник. При подаче украсить мятой или ягодным сиропом.

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