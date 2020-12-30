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Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд на новогодний стол

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта блюд на новогодний стол

Украсьте свой праздничный стол съедобными атрибутами Нового года. Пусть эти лакомства порадуют детей и взрослых.

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Сырные мандаринки

сырные мандаринки

Ингредиенты:

  • сырок плавленый – 2 шт.,
  • яйца – 2 шт.,
  • морковь – 2 шт.,
  • чеснок – 2 зуб.,
  • укроп – 1 пучок,
  • майонез – 2 ч. ложки,
  • зелень или лавровый лист – по вкусу.

Приготовление. Морковь и яйца отварить. В глубокую мисочку натереть плавленый сырок, добавить яйца, измельченные на мелкой терке, и выдавить чеснок через пресс. Мелко нарубить укроп и также добавить в миску. Затем добавить майонез и хорошо перемешать ложкой. Морковь измельчить на терке с мелкими отверстиями. Из сырной смеси сделать шарики произвольного размера. Каждую сырную заготовку покрыть тертой морковью. Украсить пучком зелени или лавровым листом.

Десерт «Еловые шишки»

десерт еловые шишки

Ингредиенты:

  • глазированные кукурузные хлопья – 160 г,
  • орехи грецкие – 100 г,
  • сгущенное молоко вареное – 1 банка,
  • сахарная пудра – 2 ст. ложки.

Приготовление. Кукурузные хлопья, измельченные орехи и вареное сгущенное молоко перемешать. Конусообразные рюмки емкостью 70-80 мл смочить внутри водой и поместить в каждую полученную смесь, слегка утрамбовывая ее чайной ложкой. Поместить десерт в холодильник на 3 часа. После аккуратно вынуть готовые «шишки» из рюмок, перевернуть и выложить на тарелку. Сверху посыпать сахарной пудрой.

Полезно знать: За Новый год: Как правильно пить за праздничным столом?

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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