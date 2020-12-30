Кофейная гуща: 5 вариантов вторичного применения Не думайте, что кофейная гуща – это отходы или бесполезная штука. Остатки кофе можно использовать вторично. А вот как и где – знают далеко не все. ПОДРОБНЕЕ

Правила трезвости: «враги» алкоголя и мифы о похмелье Новый год уже практически у ворот, и многие из нас продумали не только праздничный наряд, но и меню, включая алкогольные напитки. Чтобы праздник прошел приятно и весело и 1 января запомнилось хорошим настроением, а не головной болью, мы решили разобраться, какие напитки какими блюдами нужно закусывать, что лучше не сочетать с алкоголем, а также опровергнуть распространенные мифы о борьбе с похмельем. ПОДРОБНЕЕ