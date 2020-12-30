Украсьте свой праздничный стол съедобными атрибутами Нового года. Пусть эти лакомства порадуют детей и взрослых.
Сырные мандаринки
Ингредиенты:
- сырок плавленый – 2 шт.,
- яйца – 2 шт.,
- морковь – 2 шт.,
- чеснок – 2 зуб.,
- укроп – 1 пучок,
- майонез – 2 ч. ложки,
- зелень или лавровый лист – по вкусу.
Приготовление. Морковь и яйца отварить. В глубокую мисочку натереть плавленый сырок, добавить яйца, измельченные на мелкой терке, и выдавить чеснок через пресс. Мелко нарубить укроп и также добавить в миску. Затем добавить майонез и хорошо перемешать ложкой. Морковь измельчить на терке с мелкими отверстиями. Из сырной смеси сделать шарики произвольного размера. Каждую сырную заготовку покрыть тертой морковью. Украсить пучком зелени или лавровым листом.
Десерт «Еловые шишки»
Ингредиенты:
- глазированные кукурузные хлопья – 160 г,
- орехи грецкие – 100 г,
- сгущенное молоко вареное – 1 банка,
- сахарная пудра – 2 ст. ложки.
Приготовление. Кукурузные хлопья, измельченные орехи и вареное сгущенное молоко перемешать. Конусообразные рюмки емкостью 70-80 мл смочить внутри водой и поместить в каждую полученную смесь, слегка утрамбовывая ее чайной ложкой. Поместить десерт в холодильник на 3 часа. После аккуратно вынуть готовые «шишки» из рюмок, перевернуть и выложить на тарелку. Сверху посыпать сахарной пудрой.
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