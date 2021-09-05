Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из молодой капусты

Пока еще есть время, предлагаем насладиться блюдами из молодой капусты. А вот что из нее приготовить…

Запеканка из капусты

ИНГРЕДИЕНТЫ: фарш – 700 г, капуста – 1 кг, лук – 2 шт., помидоры – 3 шт., чеснок – 5 зубч., кетчуп или томат – 2 ст. ложки, сметана – 200 г, соль, перец и укроп – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешать фарш с измельченным луком и чесноком, специями по своему вкусу и солью. Измельчить помидоры и добавить их в фарш. Капусту тонко нашинковать, немного посолить. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить слоем часть капусты. Сверху равномерно распределить фарш и уложить поверх него оставшуюся капусту. Сметану смешать с томатом или кетчупом и измельченным укропом. Залить все соусом и отправить запекаться в предварительно разогретую духовку на один час.

Тушеная капуста с яйцом

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста – 200 г, острый перец – 1 шт., болгарский перец – 1шт., яйца – 3 шт., соевый соус – 2 ст. ложки, зеленый лук, семена кунжута, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яйца разбить в глубокую миску и взбить вилкой. Капусту тонко нашинковать и отправить в миску с яйцами. Перцы помыть, очистить и порезать соломкой, а зеленый лук мелко нарубить. Добавить к остальным компонентам. Посолить и поперчить. Все залить соевым соусом и перемешать. Растительное масло налить в сковороду и хорошо разогреть. Капусту со всеми ингредиентами поместить в сковороду, посыпать кунжутом. Закрыть сковороду крышкой и протушить до готовности.

Капуста, запеченная в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста белокочанная – 1 кг, кефир – 1 стак., горчица цельнозерновая – 2 ст. ложки, сок лимона, растительное масло, соль, перец, специи и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Капусту очистить от завядших верхних листьев, промыть, обсушить и порезать дольками в полтора сантиметра толщиной. Растительное масло смешать со специями. На противне разложить ломтики капусты и смазать половиной порции растительного масла со специями. Запекать капусту 15 минут. Достать противень, перевернуть капусту, смазать второй порцией растительного масла и заложить в духовку еще на 15 минут. Капуста готова, когда становится мягкой изнутри, а крайние листочки приобретают золотисто-коричневый цвет. Соединить кефир, горчицу, сок лимона, соль, перец и специи. Все смешать до однородной массы. Зелень мелко нарубить. Готовую капусту выложить на плоское большое блюдо, посыпать нарубленной зеленью и подать с соусом.

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