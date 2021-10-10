Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим пирог с лисичками

Пока продолжается грибной сезон, успейте испечь необычайно вкусный пирог с лисичками. Даже самый равнодушный к выпечке человек не пройдет мимо!

Для того чтобы приготовить пирог с лисичками, нам понадобится: лисички — 500 г, слоеное тесто — 500 г, сливки — 15 мл, яйца — 2 шт., пармезан — 50 г, чеснок — 2 зубчика, петрушка, соль и перец — по вкусу.

1 Грибы тщательно промыть, а кончики ножек обрезать.

Разрезать лисички на две или четыре части в зависимости от размера.

2 Разогреть масло в сковороде и обжарить грибы, периодически помешивая. По вкусу посолить и поперчить. Затем добавить пропущенный через пресс чеснок и свежую петрушку. Перемешать и через минуту грибы снять с плиты.

НЮАНС: вместо чеснока в грибы можно добавить обычный лук, он придаст сладкий вкус начинке.

3 Невысокую форму для выпечки смазать маслом. Выложить на нее слоеное тесто — так, чтобы сформировались бортики.

4 Яйца, сливки и соль взбить как для омлета. Добавить тертый твердый сыр и хорошо перемешать. Соединить с жареными лисичками.

НЮАНС: для выпечки идеально подойдет сыр пармезан, но если его нет, можно взять любой твердый сыр или брынзу.

5 Заливную грибную начинку вылить в форму с тестом. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать пирог при 200°С до румяной корочки.

Ориентировочная стоимость блюда — 120 гривень.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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