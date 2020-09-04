Вкусно с «Одесской жизнью»: три оригинальных рецепта блюд из риса

Рис – это не только диетическая и полезная крупа. Блюда из него могут быть вкусными, очень сытными и оригинальными.

Рисовые шарики с сыром

Ингредиенты:

рис вареный – 450 г,

яйцо – 1 шт.,

сыр плавленый – 100 г,

консервированный горошек – 120 г,

лук репчатый – 1 шт.,

панировочные сухари – 200 г,

оливковое масло – 1 ст. ложка,

соль и перец – по вкусу.

Приготовление. В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить горошек, пару ложек воды и готовить еще пять минут. Снять с огня, выложить в блендер и пюрировать. В миске смешать вареный рис, взбитое яйцо и гороховое пюре. Сыр нарезать на небольшие кубики и придать им форму шариков. Отдельно смешать панировочные сухари, немного соли и перца. Взять 2 столовые ложки риса, сделать лепешку, внутрь положить сыр и сформировать шар. Обвалять шары в сухарях и выложить на противень, смазанный маслом. Разогреть духовку до 220°C и запечь шарики до золотистой корочки.

Рис с фасолью и перцем

Ингредиенты:

рис – 125 г,

сладкий перец – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,

помидоры (очищенные и нарезанные) – 400 г,

томатная паста – 70 г,

овощной бульон – 500 мл,

фасоль консервированная – 250 г,

масло оливковое – 2 ст. ложки,

соль, перец и петрушка – по вкусу.

Приготовление. Нагреть в глубокой сковороде оливковое масло и обжарить на нем лук и перец. Добавить в сковороду сырой рис и приправу. Обжаривать 2-3 минуты. Далее выложить в сковороду очищенные помидоры и залить все горячим бульоном. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить около 10 минут. Добавить томатную пасту и фасоль, посолить и поперчить. Готовить еще 8-10 минут.

Томатный суп с рисом

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г,

картофель – 5 шт.,

морковь – 1 шт.,

лук репчатый – 2 шт.,

рис – 2-3 ст. ложки,

сливочное масло – 30 г,

томатная паста – 2-3 ст. ложки,

лавровый лист – 1-2 шт.,

зелень, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Куриное филе помыть и отварить в воде. Нарезать картофель кубиками и отправить в кастрюлю, когда мясо будет готово. Посолить по вкусу. Рис промыть и добавить к картошке и мясу. Лук и морковку обжарить на сливочном масле, добавить томатную пасту и тушить под крышкой 1-2 минуты. После чего все поперчить и отправить в суп. Подержать суп на огне 3-5 минут и добавить зелень.