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Вкусно с “Одесской жизнью”: торт «Муравейник»

Вкусно с “Одесской жизнью”: торт «Муравейник»

Торт «Муравейник» – мечта многих сладкоежек. Этот десерт вызывает настоящий восторг и у детей, и у взрослых. А вот в его приготовлении ничего сложного нет. Убедитесь в этом сами!

Для того чтобы приготовить торт «Муравейник», нам понадобится:

  • сливочное масло – 400 г
  • вареное сгущенное молоко – 1 банка
  • сметана (жирность 20%) – 130 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 2 ч. ложки
  • мука – 600 г
  • разрыхлитель – 2 ч. ложки
  • горький шоколад и орехи – по вкусу

Сливочное масло (200 г) нарезать небольшими кубиками и растопить на слабом огне. Дать остыть. В миску выложить сметану, добавить остывшее сливочное масло и перемешать. Туда же всыпать обычный и ванильный сахар и взбить миксером до получения однородной массы.

Через сито просеять в отдельную миску муку с разрыхлителем. Затем постепенно, небольшими порциями, всыпать получившуюся смесь в сметанно-масляную.

Вымесить тесто, разделить его на небольшие порции и пропустить через мясорубку. Получившуюся «лапшу» выложить на противень, выстланный бумагой для выпечки. Нюанс: чтобы «лапша» получилась аккуратной и более песочной, разделите тесто на небольшие порции, поместите на 1 час в холодильник и лишь затем пропустите через мясорубку.

Противень с «лапшой» из теста поместить в духовку, нагретую до 180°C, и выпекать до золотистого цвета 15-20 минут. Дать остыть и затем раскрошить его руками.

Оставшееся сливочное масло растопить при комнатной температуре и взбить миксером со сгущенным молоком. Полученный крем тщательно перемешать с выпеченным тестом и выложить горкой на большую тарелку. Сверку посыпать тертым горьким шоколадом с орехами и убрать в холодильник на 2 часа.

Ориентировочная стоимость блюда – 145 гривен.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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