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Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим «гнезда» из спагетти с фаршем

Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим «гнезда» из спагетти с фаршем

Если вы любите макароны по-флотски, это блюдо тоже вам понравится. Спагетти с фаршем в виде птичьего гнезда будет интересно попробовать всем — от мала до велика.

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Для того чтобы приготовить «гнезда» из спагетти с фаршем, нам понадобится: спагетти — 400 г, фарш мясной — 250 г, помидор — 100 г, сыр твердый — 50 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 1 ст. ложка, кетчуп — 2 ст. ложки, майонез — 2 ст. ложки, вода — полстакана, зелень, соль и перец — по вкусу.

1 Репчатый лук очистить, мелко нарезать и добавить к мясному фаршу. Фарш с луком посолить, поперчить и перемешать.

2 В кастрюле вскипятить воду, добавить соль по вкусу. Поставить спагетти в кастрюлю веером. Подождать двадцать секунд и полностью опустить спагетти в воду, варить до полуготовности. Воду слить, оставить примерно 50-70 мл.
НЮАНС: варить спагетти лучше на среднем огне 5-6 минут, до полуготовности, чтобы во время запекания они не стали сухими.

3 Спагетти поместить на форму или сковороду, смазанную маслом. Аккуратно вилкой сформовать из них «птичьи гнезда». Далее макароны смазать кетчупом и майонезом, а в углубления выложить фарш с луком.

4 Помидор нарезать кружочками и выложить на каждое «гнездо» поверх фарша. Сыр натереть на мелкой терке и распределить поверх помидоров.
НЮАНС: влейте в форму оставшуюся воду из-под спагетти, так блюдо получится более сочным.

5 Запекать «гнезда» 20-25 минут при 180°С, если фарш свиной — до 35 минут. Готовые спагетти посыпать мелко нарезанной зеленью.

спагетти фарш рецепт

Ориентировочная стоимость блюда — 127 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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