Если вам захотелось чего-то эдакого, тогда приготовьте бодрящие напитки из чая, кофе и какао. Каждый из них обязательно поднимет вам настроение, а день сделает ярким и насыщенным.

Мятный чай с шоколадом

Ингредиенты:

темный шоколад – 50 г

черный чай – 2 ч. ложки

сливки – 150 мл

сахар – 2 ч. ложки

мята – по вкусу

Приготовление. Мяту вместе со стеблями нарвать руками, положить в заварочный чайник и всыпать сахар. Добавить чай, влить 100 мл слегка остывшего кипятка, закрыть и дать настояться три минуты. После влить еще столько же кипятка и настаивать еще две минуты. Шоколад разломать на маленькие кусочки. В сотейнике нагреть сливки, всыпать шоколад и начать мешать венчиком. Готовить до полного растворения шоколада. Снять с огня, влить в сотейник процеженный через ситечко чай, взбить венчиком и разлить по чашкам.

Кофе с халвой

Ингредиенты:

кофе молотый – 1,5 ч. ложки

вода – 200 мл

халва – 50 г

молоко сгущенное – 1 ст. ложка

какао-порошок – 1 ч. ложка

шоколад – по желанию

Приготовление. В турку налить 100 мл воды, добавить молотый кофе и сварить его. Когда кофе будет готов, процедить через марлю. В чашу блендера выложить кусочки халвы с шоколадом, добавить оставшуюся воду, сгущенное молоко и какао. Все тщательно взбить. В ковшик из блендера перелить получившийся напиток, поставить на средний огонь и постоянно помешивать содержимое. Затем в ковш влить свежесваренный кофе, все тщательно перемешать. Готовый халвичный кофе перелить в чашку.

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