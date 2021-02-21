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Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта напитков, которые поднимут настроение

Вкусно с “Одесской жизнью”: два рецепта напитков, которые поднимут настроение

Если вам захотелось чего-то эдакого, тогда приготовьте бодрящие напитки из чая, кофе и какао. Каждый из них обязательно поднимет вам настроение, а день сделает ярким и насыщенным.

Мятный чай с шоколадом

мятный час рецепт

Ингредиенты:

  • темный шоколад – 50 г
  • черный чай – 2 ч. ложки
  • сливки – 150 мл
  • сахар – 2 ч. ложки
  • мята – по вкусу

Приготовление. Мяту вместе со стеблями нарвать руками, положить в заварочный чайник и всыпать сахар. Добавить чай, влить 100 мл слегка остывшего кипятка, закрыть и дать настояться три минуты. После влить еще столько же кипятка и настаивать еще две минуты. Шоколад разломать на маленькие кусочки. В сотейнике нагреть сливки, всыпать шоколад и начать мешать венчиком. Готовить до полного растворения шоколада. Снять с огня, влить в сотейник процеженный через ситечко чай, взбить венчиком и разлить по чашкам.

Кофе с халвой

кофе с халвой рецепт

Ингредиенты:

  • кофе молотый – 1,5 ч. ложки
  • вода – 200 мл
  • халва – 50 г
  • молоко сгущенное – 1 ст. ложка
  • какао-порошок – 1 ч. ложка
  • шоколад – по желанию

Приготовление. В турку налить 100 мл воды, добавить молотый кофе и сварить его. Когда кофе будет готов, процедить через марлю. В чашу блендера выложить кусочки халвы  с шоколадом, добавить оставшуюся воду, сгущенное молоко и какао. Все тщательно взбить. В ковшик из блендера перелить получившийся напиток, поставить на средний огонь и постоянно помешивать содержимое. Затем в ковш влить свежесваренный кофе, все тщательно перемешать. Готовый халвичный кофе перелить в чашку.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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