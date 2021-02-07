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Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта бабушкиных сочников

Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта бабушкиных сочников

Многим сочники знакомы еще с детства. Эти сладости нам часто готовили бабушки. Попробуйте сами приготовить
любимые пирожки на основе творога.

Сочники с апельсиновой цедрой

сочники с апельсином рецепт
Ингредиенты:

  • творог – 150 г
  • мука – 2,5 стакана
  • масло сливочное – 100 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 15 г
  • сметана – 6 ст. ложек
  • яйцо – 2 шт.
  • сода – 1/2 ч. ложки
  • соль и апельсиновая цедра – по вкусу

Приготовление. Пшеничную муку просеять с содой и солью. В емкости смешать одно яйцо, часть сметаны (5 столовых ложек), сахара (80 г) и растопленное сливочное масло. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, замесить тесто, раскатать в пласт и вырезать кружочки
диаметром 10 см.

Смешать творог (150 г), сахар по вкусу, ванильный сахар, яичный белок, добавить оставшуюся сметану, муку (1 столовую ложку). По вкусу добавить апельсиновую цедру. На середину кружка выложить творог, слегка придавить и скрепить карая теста.

Выложить сочники на противень, смазать поверхность взбитым желтком и выпекать в предварительно разогретой духовке.

Сочники с изюмом

сочники с изюмом рецепт

Ингредиенты:

  • творог – 150 г
  • мука – 350 г
  • сахар – 100 г
  • маргарин – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 80 г
  • изюм, разрыхлитель, соль и растительное масло – по вкусу

Приготовление. Для приготовления теста муку, сахар, маргарин, яйцо, сметану, соль и разрыхлитель тщательно перемешать. Для начинки смешать творог с 1 столовой ложкой сахара и муки, яичным белком, и изюм.

Раскатать круг, выложить начинку и сформировать сочники. Смазать их желтком и уложить на противень, смазанный растительным маслом. Выпекать в разогретой духовке до готовности около 20-25 минут.

Сочники с вишней

сочники с вишней рецепт

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 300 г
  • сода пищевая – 2 г
  • соль – щепотка
  • коричневый сахар – 120 г
  • сметана – 120 г
    яйцо – 1 шт.
  • желток – 1 шт.
  • творог – 250 г
  • вишневое варенье – 50 г

Приготовление. Сливочное масло натереть на крупной терке, смешать с просеянной мукой, содой, солью, сахаром (60 г), сметаной и яйцом. Замесить однородное тесто, сформировать из него шар, обернуть в пленку и отправить в холодильник на 30-45 минут.

Творог смешать с оставшимся сахаром и желтком, добавить вишневое варенье и размешать. Взять тесто из холодильника и разделить на части. Каждую часть раскатать в круглую лепешку толщиной 3-5 мм. На половину каждой лепешки выложить начинку и накрыть второй
половиной.

Переложить на противень, каждый смазать оставшимся белком, смешанным с небольшим количеством коричневого сахара. Выпекать в духовке.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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