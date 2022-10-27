Ветеринар из Измаила лишился обеих ног в борьбе с врагом: родные собирают средства на протезирование

Алексей Притула – талантливый врач-ветеринар, любящий муж и отец прекрасной дочки. Он строил счастливую жизнь для своей семьи, но война, которая пришла в нашу страну, заставила его покинуть все и пойти на защиту своей Родины, чтобы подарить своей семье будущее в свободной Украине.

На войну уроженец Измаила Алексей Притула пошел добровольно с первых дней полномасштабного вторжения врага на нашу землю. Он мужественно и самоотверженно сражался с оккупантами, но 30 сентября, выполняя эвакуацию раненых собратьев с поля боя во время ожесточенных боев на востоке, Алексей попал под обстрел врага кассетными снарядами.

Герой получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Врачи на своем фронте сражались за жизнь Алексея – в течение длительного времени они делали операцию за операцией, что спасло герою жизнь. Но, к сожалению, врачи не смогли спасти конечности – молодой человек потерял обе ноги.

В настоящее время Алексей нуждается в длительной реабилитации и протезировании конечностей. Он готов был отдать жизнь за наш с вами спокойный сон, сейчас наша обязанность помочь ему вернуться к нормальной жизни.

Сбор ведет супруга Юлия.

ПриватБанк – 4731 2196 4790 9161 (Притула Алексей)

Монобанк – 4441114457283065.

Читайте также: