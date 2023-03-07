Глушилку дронов от Любашевской громады передали на фронт

Антидроновое ружье было передано на Бахмутское направление бойцам 68-го отдельного батальона, бесстрашно громящим врага.

Ружье передали глава громады Геннадий Павлов и председатель Подольской военной администрации Михаил Лазаренко жителю из Любашевки Сергею Неведрову, который с первых дней воюет на фронте.

Необходимую сумму, а это более полумиллиона гривен, удалось собрать в рекордный срок благодаря кропотливому труду представителей волонтерской организации «Архангел Михаил», местной власти и по пожертвованиям земледельцев, предпринимателей и жителей Любашевщины.

И сейчас в умелых руках наших защитников антидроновая глушилка помогает защищать небо от российского агрессора.

— Наши воины уже год упорно держат фронт и борются за каждый метр украинской земли. В этом им помогаем мы в тылу, – отметил руководитель района Михаил Лазаренко.

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