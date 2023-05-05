В Тарутино хотят закрыть лицей где учат важными профессиям

Юг Одесской области испокон веков славился своими черноземами, любовью местных жителей к земле и, как следствие, хорошими урожаями. Ключевым моментом в этой цепочке являются именно любовь и профессиональный опыт тех, кто знает, как вспахивать землю, как чинить трактора, как орудовать сварочным аппаратом и так далее.

Важные для сельской местности специальности в нашем южном регионе предлагались к изучению в трех бывших профессионально-технических училищах: в селе Теплица, в городе Татарбунары и в поселке Тарутино. Их с удовольствием осваивали желающие овладеть нужным рабочим ремеслом, и уже через несколько лет дипломированные специалисты применяли полученные навыки на предприятиях области.

Жизнь кипела и в Тарутинском ПТУ, которое сегодня переименовано в профессиональный аграрный лицей.

Профтехучилище было создано в 1974 году. Долгое время тут готовили виноградарей, строителей, маляров-штукатуров, сварщиков, плотников, каменщиков, поваров-кондитеров. Ежегодно лицей выпускал более 500 специалистов, которые приезжали сюда учиться со всех уголков Одесской области.

Из-за чего закрывают лицей в Тарутино

— В наших стенах сегодня обучается 101 ученик. Спектр специальностей также невелик – сварщики, столяры, повара и трактористы. Количество учащихся зависит от регионального заказа. К сожалению, в учебном 2022/23 году нам не было предоставлено ни одного места из госбюджета, это означает, что лицей не получил государственное финансирование, — говорит Степан Топал, исполняющий обязанности директора Тарутинского аграрного лицея. – Единственную группу удалось набрать благодаря руководству нашей громады, которое предложило организовать обучение для 30 будущих поваров за счет самой громады.

Решением депутатского корпуса эта группа была создана. Ее учащиеся сегодня не только получают бесплатное образование, а также и стипендию.

На базе лицея существует также и контрактная форма обучения. Но, учитывая большие учебные аудитории, оснащённые соответствующим оборудованием, счета за коммуналку приходят тоже немаленькие. После простых арифметических подсчетов становится ясно, что чем меньше контрактников — тем выше сумма контракта. А учитывая сегодняшнюю тяжёлую ситуацию в стране, платить за обучение не у всех есть возможность, особенно сложно жителям сельской местности.

Тем актуальнее сегодня была бы государственная поддержка, но она была урезана до нуля. В то время как второй аграрный лицей в Болградском районе — в селе Теплица, получил 120 мест госзаказа.

Степан Иорданович выразил опасение, что все идет к закрытию лицея.

— Без поддержки государства лицей выжить не сможет. Рассматривать только контрактную форму обучения не приходится, так как обучение одного специалиста обойдется примерно в 30 тысяч гривен в год. Такая сумма просто непосильна для большинства жителей нашей громады, — уверен Степан Топал.

Комментарий главы Тарутинской громады

Ситуация выглядит странной, особенно сейчас, когда страна остро нуждается в людях, владеющих техническими, рабочими специальностями. За разъяснениями мы обратились к голове Тарутинской громады Савве Черневу:

— Мы живем в аграрном регионе, и почти все технические специалисты всегда были местными. Трактористов, сварщиков, агрономов, виноградарей выпускал наш родной Тарутинский лицей (ранее ПТУ). Сегодня стоит вопрос о закрытии этого лицея. Причина заключается в том, что несколько лет назад были выявлены нарушения пожарной безопасности в учебном заведении. Дело дошло до суда, и, по его решению, лицей должен быть закрыт.

— Наша громада взяла на себя обязательства устранить все несоответствия путем финансирования всех необходимых работ. Сумма огромная, в пределах полумиллиона гривен. В данный момент мы ведем переговоры с руководством области о софинансировании технических работ.

— Сегодня не все дети могут поступить в институты и оплачивать большие контракты, а у нас они могут получить интересную и необходимую стране специальность, причем в хороших условиях. Лицей обладает большой технической базой, имеется общежитие, столовая, оборудованные аудитории. Здесь работают более 40 человек. Мы не можем допустить, чтобы эти люди остались без работы. После устранения нарушений пожарной безопасности будем договариваться с Министерством образования Украины, под чьей юрисдикцией находится лицей, об открытии новой группы столяров. Было бы целесообразно также открыть и группу сварщиков, так как на эту специальность есть спрос и острая в ней необходимость. Одним словом, будем стараться сохранить лицей, так как без его работы мы просто останемся без качественных специалистов в аграрной сфере.

После всего увиденного хочется пожелать флагманам образовательной сферы не допускать закрытия жизненно важных для страны учебных заведений, а напротив – помогать им совершенствовать свою техническую и научную базу. Надеемся, что конструктивный диалог руководства области и громады даст свои результаты, что позволит сохранить нормальную жизнедеятельность громады.

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