В Долинском Ренийской ОТГ живет семикратный чемпион Украины

Юный житель села Долинское Ренийской громады Виталий Памбук в седьмой раз стал чемпионом Украины по французскому боксу сават. Финальный турнир прошел несколько дней назад в Луцке.

В этом году Виталий Памбук стал одним из ста стипендиатов Одесского областного совета, который ежегодно (за исключением 2022 года) поддерживает одаренных детей возрастом от 8 до 18 лет, достигших высоких результатов в области образования, спорта, культуры и искусства. На выплату стипендий в областном бюджете предусмотрено 2 миллиона гривен, по 20 тысяч гривен каждому стипендиату.

Воспитанник благотворительного фонда «Олимпийский фундамент» Виталий Памбук занимается боксом с 2014 года, и уже успешно представляет Украину на мировой спортивной арене: в 2021 году он стал серебряным призером чемпионата мира по французскому боксу сават в Сербии, а в этом году завоевал серебряную медаль на международном турнире в Венгрии.

Виталий мечтает достичь высот своего старшего брата: Иван Памбук в 2021 году стал чемпионом мира по французскому боксу на чемпионате, проводившемся в Австрии.

Братья тренируются под руководством Сергея Куля в спортзале благотворительного фонда «Олимпийский фундамент». Этот фонд учредил старший брат большой семьи Куля – Георгий. В свое время он был воспитанником заслуженного тренера Украины Бориса Литвака. Уехав в США, Георгий Куля не забывает о своей малой родине и финансирует боксерский клуб в Рени.

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