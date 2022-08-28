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Нафтогаз предрекает украинцам самую холодную зиму за последние десятилетия

Нафтогаз предрекает украинцам самую холодную зиму за последние десятилетия

Даже если россия не разрушит инфраструктуру, связанную с поставки тепла и газа, украинцев  все равно ждет холодная зима. Тепло подадут позже, а средняя температура теплоносителя будет снижена.

Об этом пишет издание британское издании The Guardian, ссылаясь на главу Нафтогаза Украины Юрия Витренко.

Он сообщил, что термостаты в централизованных системах отопления будут включены позже обычного и выключены – раньше.

Температура в помещениях будет установлена ​​на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже обычной.

Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, которые точно понадобятся,  если температура на улице упадет ниже -10С.

В целом ситуация будет во многом будет зависеть от международных союзников Украины: предоставят ли они необходимые средства для импорта газа на 4 миллиарда кубометров.

Также могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: например, уничтожение россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.

– Без западной финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы, – заявил Витренко.

Он рассказал, что Нафтогаз обеспечил газом некоторые украинские энергетические компании в марте, когда поставки угля были остановлены из-за войны.

– Иначе не было бы электричества, – сказал он. – Без импорта газа отключения света могут случиться во многих частях Украины.

Украина производит около 60% необходимого ей газа внутри страны, а остальное импортирует у своих соседей по Европейскому Союзу по рыночным ценам.

Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа. Витренко сказал, что, по его мнению, союзники понимают необходимость в этих деньгах, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что “очень трудно быть в чем-то уверенным во время войны”.

Но ситуация может сильно измениться, если, например, Россия нацелится на какую-либо важнейшую газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа.

Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, в четырех милях от линии фронта. Если они или украинские хранилища будут повреждены, Украине придется импортировать больше газа.

Также  могут возникнуть сложности, если Россия решит еще больше сократить поставки газа в ЕС, что приведет к еще большему удорожанию газа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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