Как одесситам платить за газ: «Нафтогаз» установил новые правила

Компания «Нафтогаз» практически стала монополистом по поставке газа населению. Рассказываем, как одесситы будут платить за газ по новым правилам.
Как сообщают в компании «Нафтогаз», платежки ежемесячно формируются 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРС (облгаз).
Получить квитанцию за июнь можно будет в 20-х числах июля. Она придет по «Укрпочте» и только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Если по какой-либо причине платежка задержится, потребители могут узнать сумму к оплате следующими способами:
- в личном кабинете на сайте my.gas.ua;
- в отделениях «Ощадбанка»;
- в письме на вашей электронной почте;
- в чатботе GASUA в Вайбере или Телеграме;
- распечатать квитанцию в терминалах самообслуживания EasyPay.
Оплатить за газ можно через электронные сервисы либо:
- в отделениях «Укрпочты» или «Новой почты»;
- в любом банке.
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