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Как одесситам платить за газ: «Нафтогаз» установил новые правила

Как одесситам платить за газ: «Нафтогаз» установил новые правила

Компания «Нафтогаз» практически стала монополистом по поставке газа населению. Рассказываем, как одесситы будут платить за газ по новым правилам.

Как сообщают в компании «Нафтогаз», платежки ежемесячно формируются 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРС (облгаз).

Получить квитанцию за июнь можно будет в 20-х числах июля. Она придет по «Укрпочте» и только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Если по какой-либо причине платежка задержится, потребители могут узнать сумму к оплате следующими способами:

  • в личном кабинете на сайте my.gas.ua;
  • в отделениях «Ощадбанка»;
  • в письме на вашей электронной почте;
  • в чатботе GASUA в Вайбере или Телеграме;
  • распечатать квитанцию в терминалах самообслуживания EasyPay.

Оплатить за газ можно через электронные сервисы либо:

  • в отделениях «Укрпочты» или «Новой почты»;
  • в любом банке.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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