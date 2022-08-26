Охранник роддома напал на одесского музыканта  из-за украинского языка

Охраннику одесского роддома №7 настолько не понравилось, что мужчина, который пришел к жене, разговаривает с ним на украинском языке, что он набросился на того с кулаками.

О случившемся стало известно из публикации в Facebook волонтера и аналитика StateWatch Романа Стеблевского.

Он рассказал, что 24 августа, в День Независимости Украины, одесский музыкант группы «Друже Музико» Максим Трубников со своей трехлетней дочерью пришел в роддом №7, чтобы посмотреть на свою новорожденную дочь. Жена обещала показать ее в окно.

Музыкант через открытые ворота прошел во двор роддома и направился к окну палаты жены. В это время к ним подошел охранник, и без всяких объяснений, прямо при ребенке, стал кричать и требовать, чтобы мужчина покинул территорию роддома.

Максим Трубников попробовал объяснить сторожу ситуацию. При этом он разноваривал на украинском языке. Но это только разозлило охранника. Тот отпустил замечание, что тут «понаехали» разные, сказал, что не понимает собеседника и добавил, что «Одесса всегда была русским городом».

Максим Трубников, кстати, коренной одессит, попытался объяснить сторожу, что на своей земле и в своей стране имеет право сам решать, на каком языке разговаривать. Тот в ответ наброситься на музыканта с кулаками, хотя рядом была трехлетняя девочка.

Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Максим трубников подал заявление на ненавистника украинского языка в полицию.

А администрация роддома в комментарии к публикации Романа Стеблевского сообщило, что охранник уже уволен.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одессит набросился на уличного музыканта из-за того, что тот исполнял песни на украинском языке.

Также мы рассказывали, куда и как пожаловаться, если нарушен языковой закон.

Источник: Vgorode