В Одесском худмузее – время больших ожиданий: о проблемах и восстановлении дворца Потоцких

Из неутешительного – в сравнении с 2018 годом состояние дворца Потоцких ухудшилось. Из хороших новостей – во дворе Одесского художественного музея появились две новые удобные скамейки.

Скамейки – это вклад платформы «Доброе дело», то есть, меценатов, в улучшение входной группы в музей. Как сообщает создатель платформы Анатолий Кавун, в планах — появление здесь еще 9 таких скамеек.

И еще хорошая новость. Как сообщала «Одесская жизнь», в следующем году Министерство культуры в рамках президентского проекта «Большая стройка» собирается восстановить 100 значимых памятников архитектуры по всей стране. Один из них — дворец Потоцких, в котором сейчас располагается Одесский художественный музей.

Впрочем, это пока только проект. Ну а пока, как мы рассказывали, недавно дважды обвалился карниз фасада прекрасного дворца, которым так приятно любоваться с тех самых новых скамеек.

Красив Одесский худмузей, бывший дворец Потоцких! Если не очень приглядываться к его сегодняшнему состоянию, конечно. Мы присмотрелись. Что увидели — смотрите на фото в галерее:

Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких. Фасад дворца Потоцких.

Проблем в Музее много, и не только с фасадом. И мы об этом рассказывали, когда после карантина Одесский художественный музей открылся для посетителей. Одесский облсовет выделил на реконструкцию здания 1 млн грн, но, по словам замдиректора музея Александры Ковальчук, на разработку полноценной проектно-сметной документации на восстановление памятника и сохранение музея нужно еще 3 млн грн.

Что сейчас? В Худмузее — время больших ожиданий. Как рассказывает замдиректора Александра Ковальчук, «сейчас у нас ведутся работы по исследованию технического состояния основных перекрытий, кровли и несущих конструкций».

Относительно заявления Министра, то, как сообщает Александра Ковальчук, «мы будем, безусловно сильно рады, при этом, насколько мы знаем, пока это на уровне заявления. Поэтому мы оптимистичны, но не слепо».

Что же касается проводимого исследования, то, как сообщает Александра Ковальчук, «это уже второе исследование которое мы заказываем у лицензированной проектной организации «Экострой» за деньги меценатов. Первое было летом 2018 года. Таким образом, есть возможность увидеть ситуацию в динамике, зафиксировать раскрытие трещин и появление новых».

И еще:

— За первые два дня исследований уже можно сказать, что ситуация по сравнению с 2018 годом значительно ухудшилась, — сообщает Александра Ковальчук.

Фото: Мария Котова