Новости Одессы и Одесской области

В Одессе старые ворота превратили в новогоднюю сказку (фотофакт)

В Одессе старые ворота превратили в новогоднюю сказку (фотофакт)

Сказочно-новогодние ворота корреспондент «Одесской жизни» обнаружил на старушке Молдаванке. Не могу не согласиться с отзывом по этому поводу от одесситки, которая тоже остановилась полюбоваться креативчиком: «Ну лялечка же!».

Итак, что за лялечка? Это обычные старые ворота на ул. Михайловской. Живущие здесь люди создали что-то вроде новогодней сказки: вверху установили Кролика (символ наступившего года) и заманчивые разноцветные подарочные пакеты.

Вроде и «ничего такого», а глазу приятно. Особенно во времена, когда далеко не все магазины даже в центре города превратились в эту самую новогоднюю сказку. Времена такие военные: как-то не до сказок.

А вот жители старого одесского дворика, как видим, решили иначе: и сами приятно, и прохожие улыбаются. Да и в теме «старые одесские ворота на новый лад» приятное добавление.

Хоть желание загадывай, когда проходишь мимо…

Читайте также:

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить