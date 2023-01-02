В Одессе старые ворота превратили в новогоднюю сказку (фотофакт)

Сказочно-новогодние ворота корреспондент «Одесской жизни» обнаружил на старушке Молдаванке. Не могу не согласиться с отзывом по этому поводу от одесситки, которая тоже остановилась полюбоваться креативчиком: «Ну лялечка же!».

Итак, что за лялечка? Это обычные старые ворота на ул. Михайловской. Живущие здесь люди создали что-то вроде новогодней сказки: вверху установили Кролика (символ наступившего года) и заманчивые разноцветные подарочные пакеты.

Вроде и «ничего такого», а глазу приятно. Особенно во времена, когда далеко не все магазины даже в центре города превратились в эту самую новогоднюю сказку. Времена такие военные: как-то не до сказок.

А вот жители старого одесского дворика, как видим, решили иначе: и сами приятно, и прохожие улыбаются. Да и в теме «старые одесские ворота на новый лад» приятное добавление.

Хоть желание загадывай, когда проходишь мимо…

Читайте также:

Фото Марии Котовой