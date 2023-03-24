Новости Одессы и Одесской области

Март по-одесски: старый проспект в ожидании и новости на Книжке (фоторепортаж)

Март по-одесски: старый проспект в ожидании и новости на Книжке (фоторепортаж)

Нет, пока еще не радует старый одесский проспект цветением «в полную силу». Все ухожено, цветы высажены, кустарники зеленеют, некоторые деревья стараются хоть проклюнувшимися листочками побаловать. Присматриваюсь к людям на скамейках: они чаще всего сидят, уткнувшись в мобильники…

Одесский проспект пока не переименовали

Александровский проспект все еще именуется по-старому. Напомним, в конце прошлого года историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета приняла решение переименовать его в проспект Украинских героев.

Следую по всему проспекту – от памятника Эминеску до памятника Франко. Старый проспект потихоньку просыпается после зимнего затишья, местное кафе уже выставило зонтики…

Одесса в марте
Александровский проспект
Земля весной
кафе выставило зонтики
на Александровском проспекте
Весеннее небо, Одесса
саженцы
Весенняя зелень
Дерево весной
Одесса, Александровский проспект весной
Кормушка на дереве
Одесса, прохожие

Людей пока здесь мало, а вот скамейки уже заняты. Две старушки обмениваются новостями: говорят о войне, говорят о недавнем прилете, делают «прогнозы», одна вдруг начинает плакать…

Плакаты на одесской Книжке: «краткая история рф» и Дюк, укрытый мешками

Старый проспект уже давно ассоциируется с нашей Книжкой. Там жизнь кипит даже в будний день: кто-то ест (здесь обеды подешевле, к тому же, можно с собой забрать: все упаковывается при желании), кто-то поглядывает на балкон с украинскими флагами – тот самый, откуда звучали балконные концерты по выходным. Организатор – джаз-клуб «Перрон №7».

Вход в клуб пестрит мотивационными надписями о том, что если нет света, то надо светиться изнутри. Так одесситам поднимали дух, когда в городе постоянно отключали свет.

Мотивационный плакат
Объявление в Одессе
На одесской Книжке
Обеды на Книжке
Кофе на Книжке
Ребенок и собака
Центр Одессы, март 2023 г.

Мужчина рядом со мной тоже вчитывается в мудрые пожелания, говорит:

– Как же человек к хорошему привыкает быстро… Я вот только сейчас понял, что генераторы не «дырчат» на каждом шагу.

А что же Книжка? А наша Книжка по-прежнему старается поднять настроение. Обратила внимание на новую серию плакатов: как же все-таки поразительно реагируют художники на происходящие события! Каждый плакат, каждый рисунок – как кадр из нашей сегодняшней жизни… Его надо запечатлеть, оставить в памяти, поделиться своим творчески выраженным ощущением.

Рядом с «Я ніколи не пробачу роzіян» – кадр из начала военного положения в Одессе: Дюка укрывают мешками с песком. И калина… И «краткая история рф»…

Одесская Книжка
Плакаты на Книжке
Дюк в мешках
На одесской Книжке
Червона калина
Антироссийский плакат
Плакат. Грузия
Война, плакат
Весна

Эти плакаты – как иллюстрации всего того, чем мы живем, что переживаем, о чем мечтаем и что ненавидим…

Одесский проспект в ожидании Победы и перемен

Ну а проспект простирается себе дальше. И уже доносится характерная живая музыка и известное «Хари Кришна!». Девушка подбегает ко мне, угощает «особым» вкусным печеньем, молодой человек неподалеку приглашает пожилого человека на бесплатный обед.

Молодая пара перед вступлением в законный брак (здесь ведь ЗАГС на углу!) решила выпить кофе, а на скамейке для влюбленных в виде сердечек устроились две пожилые одесситки. Что обсуждали? Не поверите: цены на… клубнику.

Пластиковое сердце
Печенье
Кришнаиты в Одессе
Кришнаиты на скамейке
Одесса, памятник Франко
Старушки на скамейке
Молодожены пьют кофе
одесский ЗАГС
Флаги на балконе

Старый-старый проспект готовится встречать настоящую весну, радует мини-новшествами и живет (как и все мы) ожиданием Победы. И собственного переименования, конечно…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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