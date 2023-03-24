Март по-одесски: старый проспект в ожидании и новости на Книжке (фоторепортаж)

Нет, пока еще не радует старый одесский проспект цветением «в полную силу». Все ухожено, цветы высажены, кустарники зеленеют, некоторые деревья стараются хоть проклюнувшимися листочками побаловать. Присматриваюсь к людям на скамейках: они чаще всего сидят, уткнувшись в мобильники…

Одесский проспект пока не переименовали

Александровский проспект все еще именуется по-старому. Напомним, в конце прошлого года историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета приняла решение переименовать его в проспект Украинских героев.

Следую по всему проспекту – от памятника Эминеску до памятника Франко. Старый проспект потихоньку просыпается после зимнего затишья, местное кафе уже выставило зонтики…

Людей пока здесь мало, а вот скамейки уже заняты. Две старушки обмениваются новостями: говорят о войне, говорят о недавнем прилете, делают «прогнозы», одна вдруг начинает плакать…

Плакаты на одесской Книжке: «краткая история рф» и Дюк, укрытый мешками

Старый проспект уже давно ассоциируется с нашей Книжкой. Там жизнь кипит даже в будний день: кто-то ест (здесь обеды подешевле, к тому же, можно с собой забрать: все упаковывается при желании), кто-то поглядывает на балкон с украинскими флагами – тот самый, откуда звучали балконные концерты по выходным. Организатор – джаз-клуб «Перрон №7».

Вход в клуб пестрит мотивационными надписями о том, что если нет света, то надо светиться изнутри. Так одесситам поднимали дух, когда в городе постоянно отключали свет.

Мужчина рядом со мной тоже вчитывается в мудрые пожелания, говорит:

– Как же человек к хорошему привыкает быстро… Я вот только сейчас понял, что генераторы не «дырчат» на каждом шагу.

А что же Книжка? А наша Книжка по-прежнему старается поднять настроение. Обратила внимание на новую серию плакатов: как же все-таки поразительно реагируют художники на происходящие события! Каждый плакат, каждый рисунок – как кадр из нашей сегодняшней жизни… Его надо запечатлеть, оставить в памяти, поделиться своим творчески выраженным ощущением.

Рядом с «Я ніколи не пробачу роzіян» – кадр из начала военного положения в Одессе: Дюка укрывают мешками с песком. И калина… И «краткая история рф»…

Эти плакаты – как иллюстрации всего того, чем мы живем, что переживаем, о чем мечтаем и что ненавидим…

Одесский проспект в ожидании Победы и перемен

Ну а проспект простирается себе дальше. И уже доносится характерная живая музыка и известное «Хари Кришна!». Девушка подбегает ко мне, угощает «особым» вкусным печеньем, молодой человек неподалеку приглашает пожилого человека на бесплатный обед.

Молодая пара перед вступлением в законный брак (здесь ведь ЗАГС на углу!) решила выпить кофе, а на скамейке для влюбленных в виде сердечек устроились две пожилые одесситки. Что обсуждали? Не поверите: цены на… клубнику.

Старый-старый проспект готовится встречать настоящую весну, радует мини-новшествами и живет (как и все мы) ожиданием Победы. И собственного переименования, конечно…

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