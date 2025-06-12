Ключевые моменты

11 июня 2025 года в Одессе прошёл четвёртый саммит Украина – Юго-Восточная Европа

В нём приняли участие президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры региона

Целью события стало укрепление сотрудничества в сфере безопасности, противостояние российской агрессии и подготовка к восстановлению Украины

Доказательством сотрудничества станет строительство транспортного коридора из Греции в Украину

Одесса — ключевой город для поддержания безопасности во всей Юго-Восточной Европе

Главное послание саммита Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе — это демонстрация единства стран региона в противостоянии подрывной деятельности кремлёвского режима

Саммит в прифронтовой Одессе — дипломатический фронт против Кремля

Масштаб саммита впечатляет: в Одессу прибыли представители 11 стран региона. Среди высокопоставленных гостей были президенты Молдовы, Румынии, Сербии, Черногории, а также премьер-министры Греции, Болгарии и Хорватии. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Северной Македонии, Албании и Словении.

Особенно показательна была позиция Сербии: президент Вучич, которого часто обвиняют в пророссийской политике, заявил, что «Сербия готова восстановить 1–2 украинских города или региона, чтобы чётко продемонстрировать поддержку украинцам». И выразил поддержку территориальной целостности нашей страны.

Проведение такого мероприятия высокого уровня именно в Одессе, которая постоянно подвергается воздушным ударам со стороны российских агрессоров, имело особое символическое значение.

Событие было направлено на укрепление сотрудничества в политической и безопасности сферах.

«Безопасность неделима»: главное послание саммита

Центральной темой обсуждений стала общая безопасность региона.

Как отметил президент Зеленский в своём выступлении: «Безопасность Юго-Восточной Европы и Чёрного моря неделима. Для Украины это стало очевидным ещё в 2014 году, а для всего континента — в 2022-м».

Президент Украины также подчеркнул стратегическое значение борьбы за регион: «Но даже сегодня мы вынуждены бороться не только за нашу страну, но и за то, чтобы эта реальность стала краеугольным камнем новой региональной политики».

Одесса под прицелом: предупреждение о планах России

Многие моменты саммита касались непосредственных угроз Одессе и региону.

Президент Молдовы Майя Санду откровенно поделилась своими страхами: «Если бы Одесса не устояла, российская армия была бы в часе езды от молдавской границы».

Она вспомнила, как в первые месяцы полномасштабного вторжения ежедневно проверяла новости, опасаясь, что российская армия окажется слишком близко к Молдове.

Президент Зеленский подтвердил эти опасения: «Планы российской армии указывают на Одессу, а затем — к границе с Молдовой и Румынией». Это делает проведение саммита в городе не просто символическим жестом, а настоящим актом сопротивления российским планам.

Новый транспортный коридор из Греции в Одессу

Одним из самых амбициозных решений саммита стало объявление масштабного инфраструктурного проекта. Премьер-министр Греции рассказал о важном инфраструктурном проекте, который соединит Одессу с ЕС через Болгарию и Румынию. Это будет транспортный коридор от Александруполиса (Греция) до Одессы.

Коридор будет включать железнодорожные пути, электрические и газовые сети. По его словам, это поможет Украине ещё ближе интегрироваться с ЕС. Такой проект не только укрепит экономические связи, но и станет дополнительной гарантией безопасности для всего региона.

Итоги саммита в Одессе: сигнал единства

Главным итогом четвёртого саммита стала демонстрация непоколебимого единства стран региона. Как подчеркнул президент Украины, саммит в Одессе стал сигналом для РФ, что попытки раскола региона обречены на провал.

Проведение встречи такого уровня в городе, который находится под постоянной угрозой российских обстрелов, стало мощным геополитическим посланием: Украина и её партнёры не собираются отступать перед агрессором, а наоборот — продолжат укреплять сотрудничество ради общей безопасности и будущего восстановления.

Одесса снова доказала, что остаётся не только жемчужиной Чёрного моря, но и символом несгибаемости украинского и европейского единства.

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