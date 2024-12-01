В Одессе прошла встреча хрупких, нежных, но сильных и несгибаемых украинских женщин

Главная цель Форума – привлечь внимание к вкладу женщин Одесщины в становление и развитие украинского общества и государственности как в прошлом, так и на современном этапе.

…Они нежные и хрупкие, сильные и несгибаемые – как на прекрасных работах мастера кисти Ларисы Демьянишиной, сопровождавшие мероприятие, которое состоялось в Одессе…

«Женское движение действует во всех женщинах…». Именно эта цитата украинки Милены Рудницкой положена в основу названия Форума к 140-летию Украинского женского движения.

Гимн Украины, минута молчания в честь погибших в этой войне украинцев…

Цветы, аплодисменты, грамоты и благодарности… И незабываемая речь председателя ОО «Одесский Союз Украинок», директора Одесского лицея №7 Одесского городского совета, заслуженной работницы образования Украины Светланы Мельник: «Украина никогда не станет на колени ни перед кем, кроме Бога!».

«Женские истории – это не только о фигурах на пьедесталах и портретах выдающихся женщин. Женская история – это о каждой из нас», – прозвучало во время Форума.

В первых выступлениях на панельных дискуссиях спикеры раскрыли исторический контекст формирования женского движения в Украине, истории его основательниц, концепции и достижения.

Панельные дискуссии были посвящены вызовам, которые ставят перед женщинами наши трудные времена: «Украинские женщины – вторая сила после ВСУ», «Строим страну, которой мы достойны», «Сохранение идентичности и самобытности украинской нации – фактор влияния на национальную безопасность»… Четвертая панельная дискуссия – о самом болезненном: «Физическое и ментальное здоровье: глобальные вызовы во время войны»…

Во время Форума прозвучало предложение переименовать сквер Космонавтов в парк Леси Украинки, установить в парке памятник поэтессе и открыть его к 155-летию со дня рождения Леси Украинки 25 февраля 2026 года. Форум поддержал это предложение, и под ним уже собрано много подписей от женских общественных организаций…

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