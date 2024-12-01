В Одесі пройшла зустріч тендітних, ніжних, але сильних і непохитних українських жінок

Головна мета Форуму – привернути увагу до внеску жінок Одещини у становлення та розвиток українського суспільства й державності як у минулому, так і на сучасному етапі.

…Вони ніжні й тендітні, сильні й незламні – як на прекрасних роботах майстрині пензля Лариси Дем’янишиної, які супроводжували захід, що відбувся в Одесі…

«Жіночий рух діє в усіх жінках, навіть коли вони цього не знають і цього не хочуть, – навіть, коли вони на словах його відрікаються». Саме ця цитата видатної українки Мілени Рудницької покладена в основу назви Форуму до 140-річчя Українського жіночого руху.

Гімн України, хвилина мовчання на честь загиблих у цій війні українців… Квіти, оплески, грамоти й подяки… І незабутня промова голови ГО «Одеський Союз Українок», директорки Одеського ліцею No7 Одеської міської ради, заслуженої працівниці освіти України Світлани Мельник: «Україна ніколи не стане на коліна ні перед ким, окрім Бога!».

«Жіночі історії – це не тільки про постаті на п’єдесталах та портрети видатних жінок. Жіноча історія – це про кожну з нас…», – пролунало під час Форуму.

У перших виступах на панельних дискусіях спікерки розкрили історичний контекст формування жіночого руху в Україні, постаті його засновниць, концепції та досягнення.

Панельні дискусії були присвячені вимогам, які ставлять перед жінками наші важкі часи: «Українські жінки – друга сила після ЗСУ», «Будуємо країну, якої ми гідні», «Збереження ідентичності та самобутності української нації – чинник впливу на національну безпеку»…

Четверта панельна дискусія – про найболючіше: «Фізичне та ментальне здоров’я: глобальні виклики під час війни»…

Під час Форуму пролунала пропозиція перейменувати сквер Космонавтів в парк Лесі Українки, встановити в парку пам’ятник поетесі й відкрити його до 155-ї річниці з дня народження Лесі Українки 25 лютого 2026 року. Форум підтримав цю пропозицію, і під нею вже було зібрано багато підписів від жіночих громадських організацій.

Фото авторки