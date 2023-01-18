В Одессе по-своему измененили календарь (фотофакт)

Который раз убеждаюсь: хотите в наши тревожные времена поднять себе немного настроение – выходите на улицы города и не проходите мимо современной рекламы. Вчитывайтесь! Борды и «подорожники» не только занимаются своей прямой обязанностью, продвигая товары или услуги, но и веселят, порой ну очень неожиданно.

Ну вот как остановить человека возле того или иного магазина (кафешки и т.д.), когда он бежит по своим делам, заодно нагружаясь новостями из собственного мобильника через наушники?

И вот оно – подорожник с поздравлением с Новым годом. Даже без пожеланий. Просто поздравление – не больше. Но вы на год обратите внимание. Нет, не 2023, а 2223!

«З Новим 2223 роком!» – и все. Ну еще смайлик (мол, мы не ошиблись, это шутка такая).

– В Одессе, кажется, внесли существенные изменения в календарь! Двести лет прибавили, – услышала я комментарий от прохожего, который, как и я, не смог не остановиться у подорожной рекламы, которую вы видите на нашем фото.

Чего не сделаешь ради рекламы! Ну и хоть немного для поднятия настроения…

Фото автора