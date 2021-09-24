Знакомые все лица: из окон выглянули известные одесситы (фото)

Такое может быть только в Одессе: погода никак не сентябрьская, а, скорее, ноябрьская, но окна таки открываются настежь: и оттуда приветствуют вас знаменитые одесситы. Вот и говори после этого, что в окна заглядывать «не есть хорошо». Очень даже хорошо: ну а как еще можно увидеть Олега Школьника в образе одесского аптекаря, Якова Гоппа в образе одесского портного и фотожурналиста Бориса Бухмана в образе… фотожурналиста Бориса Бухмана?

Нет, мы не в театре, хотя все представленное можно назвать и театральным представлением. Мы на «пЭрсональной» (по выражению самого мастера) выставке кукольника Александра Бессарабова. Где? В Квартире №6 Одесского муниципального музея личных коллекций имени А. Блещунова (проект «Бархатный сезон»).

И все это таки надо видеть, потому как выглядывающие из одесских окон одесские знаменитости не просто вызвали улыбку и подняли настроение. Кроме этого и всего прочего позитивного, получился настоящий ажиотаж. Все стали выяснять «кто есть кто», и вот уже прозвучало, что «тут два Яши Гоппа» (нет, только один). А тема «так это Филимонов или нет?!» поднималась несколько раз.

А дело ведь не только в портретном сходстве, дело гораздо глубже. Загадки разгадывались, тайны оставалась тайнами, а Борис Бухман со своим прототипом стали героями дня. Борис признается что «чувствует себя несколько странно: всегда занимался фотосъемкой, а тут снимают его».

Пока Борис юморит на тему, что значит стать «самому себе памятником», становится понятно, что из многих окон выглядывают и другие одесские знаменитости – собирательные. Известно ведь, что каждый одессит чем-то знаменит.

И вот уже выглядывает из окна чисто одесская «совесть двора» с биноклем, дядя БорА что-то с упоением вещает собственному коту, а Циля весело жарит бычков на примусе, успевая разглядеть все, что делается, говорится и задумывается в ее родном дворе.

Все это надо увидеть своими глазами, потому что каждая работа Александра Бессарабова, каждая его шаржевая кукла – это отдельная чисто одесская история. В общем, как говорит создатель проекта КуклЬтура Елена Филиппова: «Нужно с любовью заглянуть в чужое окно».

А сопровождает выставку скетч-сушка участников группы Urban Sketchers Odesa, которые рассказывают о жизни одесских персонажей в прекрасных городских зарисовках. Как рассказывают в Музее им. А. Блещунова, «день за днем, со скетчбуками и лайнерами, авторы представленных работ наблюдают и фиксируют городскую жизнь и зарисовывают обитателей».

И вы только вглядитесь, к примеру, в эти «Коты прилетели!» или «Родительское собрание» по-одесски…

Торопитесь запасаться самыми позитивными эмоциями. Выставка будет радовать одесситов и гостей города еще целый месяц.

Фото автора