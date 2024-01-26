Афиша Одессы 26-28 января 2024 года: концерт, спектакль, экскурсия, выставка

Расскажите нам потом, как вы провели последние выходные дни этого непростого января. Тихих и кротких выходных всем нам!

Что:Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 января, 13:30

Что: Проект «Фальшивый паспорт или право на жизнь»

Где: Троицкая, 43, Union

Когда: 26 января, 15:00

Что: Выставка «Terra majoris. Земля предков Аллы Крикун»

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 26 января, 17:00

Что: «Хуже не будет» — открытый микрофон для музыкантов

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 января, 18:00

Что: Спектакль «Кадиш»

Где: Пастера, 15, Одесский театр кукол

Когда: 27 января, 17:00

Что: Занятие по модульному оригами

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 27 января, 18:00

Что: Экскурсия в музей трамвая

Где: Алексеевская площадь,21А, Депо

Когда: 28 января, 12:00

Запись обязательна: 0503994211