Афиша Одессы 26-28 января 2024 года: концерт, спектакль, экскурсия, выставка

Вы еще не были в музее одесского электротранспорта? Тогда воскресным утром у вас есть возможность посетить это интересное место, наполненное историей (не забудьте зарезервировать место)! Но если вы любите другие истории и другие локации, то вас ждут уже в пятницу в культурном центре Union, а затем в галерее ArtOdessa на двух выставочных проектах. В субботу всех одесситов приглашают на просмотр спектакля Одесского театра кукол, посвященного памяти жертв Холокоста «Кадиш».
Расскажите нам потом, как вы провели последние выходные дни этого непростого января. Тихих и кротких выходных всем нам!
Что:Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 января, 13:30
Что: Проект «Фальшивый паспорт или право на жизнь»
Где: Троицкая, 43, Union
Когда: 26 января, 15:00
Что: Выставка «Terra majoris. Земля предков Аллы Крикун»
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 26 января, 17:00
Что: «Хуже не будет» — открытый микрофон для музыкантов
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 января, 18:00
Что: Спектакль «Кадиш»
Где: Пастера, 15, Одесский театр кукол
Когда: 27 января, 17:00
Что: Занятие по модульному оригами
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 27 января, 18:00
Что: Экскурсия в музей трамвая
Где: Алексеевская площадь,21А, Депо
Когда: 28 января, 12:00
Запись обязательна: 0503994211