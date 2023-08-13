В Одесі розпочалися покази Одеського міжнародного кінофестивалю

В суботу, 12 серпня, в кінотеатрі Multiplex в Аркадії розпочалися покази спеціальної програми 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

«Сердце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі»

Відкрити цю подію завітали Генеральна директора фестивалю Анна Мачух та програмний консультант Алік Шпилюк. Звісно, що головне питання до присутніх було щодо можливості повернення фестивалю в рідне місто, адже як ми вже повідомляли, основні події ОМКФ відбудуться в Чернівцях, а пітчинги та програма документальних фільмів – в польській Гдині.

– Сердце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі, тож для нас важливо, аби в рідному місті фестивалю також проводились заходи. Саме тому ми вирішили, що для Одеси цьогоріч має бути створено спеціальну програму. Вірю, що незабаром, після нашої Перемоги, ми обов’язково повернемось до Одеси з повною програмою. А зовсім скоро оголосимо ще більше новин про події, які цьогоріч тут відбуватимуться, – зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

В рамках одеської програми будуть показані стрічки так чи інакше пов’язані з Одесою, розповів Алік Шпилюк, програмний консультант ОМКФ:

– Ми зібрали шість фільмів, які ще не показувалися в Одесі. Серед них є навіть світова прем’єра. «Край ріки» – це копродукція одеської кіностудії і болгарського режисера Вадима Баркова. («Одеське життя» вже розповідало про стрічку) Цей фільм знімався у Вилково, в гирлі Дунаю за участю одеських та болгарських акторів.

Одеська програма складається з шести фільмів, три з яких документальнi, і триватиме до 17 серпня. Всі вони були створені в Одесі або командами з міста.

Покази відкрив фільм «Цензорка» копродукції Словаччини, Чехії і України, який почали знімати ще в 2018 році. Прем’єра стрічки відбулася 1 вересня 2021 року на Венеціанському фестивалі. Саме там фільм отримав приз за кращий сценарій програми «Горизонти». Після цього «Цензорка» мандрує фестивалями і ось, нарешті, відбувся показ в місті, де знімалося це кіно. На показі була присутня й частина кінознімальної групи та виконавці ролей. Але на жаль, не всі дожили до цієї події: 16 вересня 2022 року Тимофій Бойко, який працював постановником в художньому департаменті, а також художником і декоратором на Одеській кіностудії, загинув під час важкого бою на Херсонщині. 24 лютого він пішов добровольцем на фронт і служив у складі 28-ої окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

Фільми програми «Зроблено в Одесі»

13 серпня, «Одеса уві сні», реж. Кирило Наумко

Боячись втратити зв’язок із рідним містом, Кирило знову відвідує Одесу. В розмовах з матір’ю та другом дитинства, одеситами Ольгою та Микитою, герой намагається з’ясувати, що для нього означає «дім». Яким було життя в Одесі всього за п’ять днів до початку повномасштабної війни? Адже щоб жити повсякденним життям, знаючи, що на вашу країну можуть напасти в будь-який час, потрібна велика мужність.

14 серпня, «Три могили митця», реж. Арутюн Хачатрян

Фільм розповідає про життя і творчу спадщину талановитого вірменського художника Вагана Ананяна, сповнене пригод. Народившись і вирісши в Єревані, але дедалі більше розчаровуючись у вірменській дійсності (землетрус, війна, розпад Радянського Союзу), Ваган переїжджає до Таллінна, а потім до Києва та Одеси, щоб працювати там. Після смерті останки Вагана були поховані в Таллінні, Одесі та Єревані. Його мистецька спадщина залишилася в різних країнах, далеко від його батьківщини.

15 серпня, «Привоз», реж. Єва Нейман

Фільм документує життя одного з найстаріших і найбільших базарів Європи. Пристрасті по обидва боки прилавків, сни вантажників, таємні мрії продавчинь риби; розмислами про світобудову і сенс життя ділиться базарна охорона й очільник барахолки.

16 серпня, «Край ріки», реж. Васил Барков

За сюжетом низка подій приводить болгарина Форі в дельту Дунаю. В українському місті Вилкове за випадкових трагічних обставин Форі опиняється під вартою. Але в цьому місті, населеному липованами, герой зустрічає справжнє кохання, а краса і духовна атмосфера «Української Венеції» дають йому відчуття, що саме таке місце він шукав усе своє життя.

17 серпня, «Крихка пам’ять», реж. Ігор Іванько

Молодий кінооператор Ігор випадково знаходить пошкоджений фотоархів свого діда – відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаки. Ігор має дізнатися, ким був й про що мріяв його дід, допоки хвороба Альцгеймера не відбере у Леоніда можливість впізнавати онука.

Початок сеансів о 19:00.

Крім зазначеної програми одесити можуть подивитися й інші фільми, які підготувала команда ОМКФ – це ретроспектива кінокласики, кращі прем’єри, всього сорок стрічок. Ці покази відбуваються в кінотеатрі Multiplex до 31 серпня.

Фото авторки