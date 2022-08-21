День в Одессе: чьи пушки были грозой немецких асов?

В этот день, 21 августа, 110 лет назад в Одессе родился конструктор, ученый и организатор производства вооружений и военной техники Александр Нудельман.

Родился Александр Нудельман 21 августа 1912 года в Одессе, на Пересыпи. Его отец был модельщиком и литейщиком высокой квалификации, владел механической мастерской и небольшим заводиком, где изготавливали различное оборудование и инструменты.

С детства Александр увлекался конструированием, а первой его конструкторской работой была ручная мельница. После окончания техникума юноша поступил на тепломеханичесий факультет Одесского индустриального института (сейчас политех). Еще студентом его пригласили в исследовательскую лабораторию холодильного института, которой руководил профессор Блиер.

Получив диплом, Нудельман работал в Белой Церкви под Киевом, где познакомился с одним из лучших конструкторов по разработке авиационного оружия Яковом Таубиным. После ареста Таубина в 1941 году Нудельман был назначен на должность главного конструктора. Группа под его руководством создала новую пушку, которая с началом войны была установлена на истребители и штурмовики. Немцы даже прозвали такие самолеты «летающими Фердинандами», потому что после одного попадания из такой пушки немецкие самолеты буквально разваливались. Даже после войны пушки Нудельмана долгое время находились на вооружении военной авиации.

Кроме того, конструкторское бюро под руководством Нудельмана разрабатывало гранатометы и экспериментальные образцы зенитной и танковой пушек, занималось гражданской техникой.

Еще при жизни Александру Нудельману в Одессе был установлен бронзовый бюст, который находится на бульваре Михаила Жванецкого.

Умер конструктор 2 августа 1996 года. Его именем было названо КБ «Точмаш».

Ирина Сорокина

Источники: odessa-memory.info, Википедия